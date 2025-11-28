放寬禁婚親等 石崇良：需科學評估

對於立法院法制局提出修旁系血親禁婚範圍，衛福部長石崇良（右）二十八日表示，是否會因為放寬親結婚造成一些遺傳性疾病的增加，需更多科學評估。左為行政院長卓榮泰。（中央社）

本報綜合報導

針對立法院法制局提報告，建議主管機關參酌外國立法例，修改旁系血親禁婚範圍。衛福部長石崇良二十八日在立院答詢表示，這要回到專業的討論，在少子女化時代來講，是否會因為放寬親等，造成一些遺傳性疾病的增加，需要更多科學評估。

立法院法制局提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德、日等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。

現行民法第九八三條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

立法院會昨繼續進行總質詢，對於立法院法制局拋修旁系血親禁婚範圍，石崇良表示，這要回到專業的討論，在少子女化時代來講，是否會因為放寬親等，造成一些遺傳性疾病的增加，需要更多的科學評估。

媒體詢問，在野黨曾提案陸配取得台灣身分證時限六年改四年，陸配雙親可依親來台是否可能導致健保破產。石崇良指出，依親相關規定不屬於健保法相關規定，比較陸配跟其他國籍在台灣居留者，其他國籍的居留者沒有依親規定，只有陸配有依親規定，從公平性來講，兩邊確實不相當。目前陸配依親來台居留多數是高齡者，繳健保費遠不如支出，而台灣人及台灣本地高齡者，都是從年輕時開始繳保費，後面才使用到，對健保的永續有很大的貢獻，所以對高齡者依親直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。