「放寬總統罷免門檻」交付修憲委員會審查 立院有哪些修憲案、程序一次看

國民黨立委翁曉玲提出《憲法增修條文》第2條修正草案，放寬罷免總統門檻，只要1.5%的提議人數、10%的連署人數，罷免案就可成立，修憲案今（1/2）在立法院會交付修憲委員會審查。

依據現行《憲法增修條文》規定，總統、副總統的罷免案須經全體立委四分之一提議、全體立委三分之二同意後提出，並經選舉人總額過半數投票，且有效票過半數同意罷免，才算通過。

翁曉玲的修法提案內容，新增罷免總統、副總統的提案發動權由人民行使，只要經選舉人總數1.5%以上提議，10%以上連署，就可提出罷免案。若以2024年總統副總統選舉人數1954萬8531人計算，1.5%的提議人數為29萬3228人，10%的連署人數則為195萬4854人。

對此，民進黨批，國民黨過去為自救加嚴罷免立委難度，現在有因為鬥爭，放寬罷免總統門檻。

修憲委員會組成與待審案

依照「立法院修憲委員會組織規程」規定，修憲委員會人數為立委總額三分之一加1人，即39人，依政黨席次比例分配，因此國民黨推派19人、民進黨17人、民眾黨3人。

國民黨名單為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

民進黨則推派柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、鍾佳濱、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、林月琴、郭昱晴。

民眾黨成員則是黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

目前修憲委員會待審的修憲案已有七案，包括：綠委陳亭妃等人、白委黃國昌等人提出的「廢除考試院與監察院」、藍委賴士葆等人所提「恢復閣揆同意權、修改覆議案與不信任案規定」，及國情報告常態化，參政年齡調降、刪除平地山地原住民分類等。

修憲程序

《憲法增修條文》規定，修憲案須獲得四分之一立委連署支持，通過院會一讀後，交由修憲委員會審查。

修憲案交付修憲委員會審查後，須三分之一出席，半數出席委員同意。修憲案才能送院會審議。院會審議時，須全體立委四分之三（85位）出席討論，且出席立委四分之三（64位）同意，才能通過決議。

立法院通過的修憲案，經公告半年後，在三個月內完成公民複決，同意票必須超過選舉人總額的半數，修憲案才會通過。以最近一次公投的選舉人數為例，通過門檻為1000萬1046票。

