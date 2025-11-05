放寬規範促進更新 都計法新北市施行細則修法通過

《圖說》新店明德路社區增設電梯完工。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市今〈5〉日公布「都市計畫法新北市施行細則」修正案，此次修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心方向，針對多項攸關市民生活與城市發展的議題進行調整，讓都市計畫制度更能靈活回應都更推動與實際生活需求。

城鄉局長黃國峰表示，此次修法針對都市更新及生活環境改善等面向，放寬多項規範，包括放寬都市更新審議通過及簡易都更之案件，於商業區作住宅使用容積之限制，同時讓保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」之合法房屋，可依原建築物高度重建，以及老舊建物增設電梯免重新檢討法定車位等措施，讓都更及危老案件規劃更具彈性，並兼顧環境品質與居住安全。

廣告 廣告

《圖說》新店明德路社區增設電梯前。〈城鄉局提供〉

他說，此外，為提升公共服務機能與動物保護，修法也增列保護區得設置動物收容所，以提供更完善的動物照護設施；同時配合市場使用特性，放寬建蔽率至70%，有助於改善市場空間運用與環境品質，強化社區生活功能。

都市計畫科長鄧涵瑛補充說明，修法內容除促進都市更新效能，也兼顧市民日常生活便利性與社會需求。例如放寬老屋加裝電梯限制，有助長者及行動不便者安全出入；而容許保護區設置動物收容所，則展現市府對動物保護政策的重視與落實。

她進一步指出，新北市幅員遼闊、發展型態多元，都市計畫法新北市施行細則修正，旨在讓法制更貼近地方實況，兼顧都市發展與民眾福祉。未來市府將持續檢討相關制度，促進都市更新順利推動，並持續優化生活環境，打造宜居、安全與永續的城市。