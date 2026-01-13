放寬身心障礙者使用車輛免牌照稅範圍 今日修法三讀通過

立法院院會今日處理《使用牌照稅法》部分條文修正草案，其中針對第7條的項目調整免徵使用牌照稅的規定，增訂「二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同」，供該身心障礙者使用之車輛，免徵使用牌照稅。(圖擷取自國會頻道)

立法院院會今日處理《使用牌照稅法》部分條文修正草案，其中針對第7條的項目調整免徵使用牌照稅的規定，增訂「二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同」，供該身心障礙者使用之車輛，在限定規格的汽缸總排氣量或電動車馬力內，免徵使用牌照稅，今日接連二、三讀通過，完成修法程序。

今日原先預計處理《使用牌照稅法》第五條、第七條及第三十八條條文修正草案，不過第五條修正草案的部分由民眾黨團提案不予處理，第七條依照審查會條文通過，第三十八條文則維持現行條文。

修法說明表示，第一項第八款免徵使用牌照稅之核心目的 ，是就「供身心障礙者使用之車輛」予以免稅，減輕身心障礙者或其照顧者之經濟負擔，保障身心障礙者行的需求。

修法說明指出 ，考量居住地域關係， 身心障礙者可能由非同一戶籍之二親等以內親屬照顧，並將其所有之車輛供該身心障礙者使用，因此在該款本文後段增訂「二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同 ( 可判定供身心障礙者使用 )之車輛適用免稅」之規定，以符合現代社會需求及合理化稅制。

三讀修正後，《使用牌照稅法》第7條第一項第八款條文為「供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有之車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用之車輛，每一身心障礙者以一輛為限。但汽缸總排氣量超過2400立方公分、完全以電能為動力之馬達最大馬力超過262英制馬力(HP)或265.9公制馬力(PS)者，其免徵金額以2400立方公分、262英制馬力(HP)或265.9公制馬力(PS)車輛之稅額為限，超過部分，不予免徵」。

