放寬身障免牌照稅適用範圍 立院三讀通過修法

立法院會今(13)日三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正案，增訂二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用之車輛，在限定規格的汽缸總排氣量或電動車馬力內，免徵使用牌照稅。

使用牌照稅法現第7條第1項第8款原條文內容規範，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

三讀通過的條文明訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

