放寬近親通婚？立院法制局建議「禁婚限縮至四親等」 醫憂畸形兒：恐造成健保負擔

醫界憂近親通婚生育可能增加畸形兒的情況，認為對台灣社會不是好事。（示意圖，Pixabay）

現行民法規定，旁系血親六親等之內者不得結婚，然而立法院法制局日前提出一份研析報告，研議將近婚的範圍限縮到四親等以內，並將違反禁婚規定的髮效果從無效改為「得撤銷」。然而台灣生殖醫學會理事李茂盛指出，表兄弟姊妹結婚生育常出現許多畸形兒，可能造成健保的額外負擔，認為這樣的情況對台灣社會並非好事。

夫妻的阿嬤竟是親姊妹！ 婚姻遭判無效

立法院法制局本月13日提出議題研析，主題為「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」，背景為高雄一對夫妻在婚後調閱戶籍資料，才發現男方的外婆和女方的阿嬤是親姊妹，因此2人屬旁系血親六親等，遭判婚姻無效。然而這樣的結果將讓當事人面臨繼承權、財產分配權的喪失，子女可能淪為非婚生子女。

法制局點出現行規定2爭議 建議比照國外修法

報告內容指出，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代已鮮少 與親戚往來，當事人可能在不知情之情況下誤觸民法983條近親禁婚規定。現行民法有2大爭議，包括旁系血親禁婚範圍到六親等是否過寬，其他國家多數禁婚範圍為不超過三親等；德國、日本對於違反禁婚規定的法律效果是採「得撤銷」，而我國是直接「無效」。因此法制局提出探討，研議限縮禁婚親等至四親等，並參照德、日將違反規定的婚姻採取「得撤銷」。

綜合媒體報導，立院多數黨團的國民黨團首席副書記長林沛祥表示，這個議題他們尚未開始討論，但認為值得討論，並尊重法制局的建議；民進黨黨團幹事長鍾佳濱則認為，法制局提出研究後，相關可行性要再進行更周延討論，希望司法院、法務部和民間團體可以就此議題表示態度。他認為民法當然是會隨著時代推移而修正，配合時代潮流是必要的，但任何修改一定要慎重。

近親生育畸形兒機率增 醫直言對台灣非好事

從醫界觀點來看，近親通婚可能有遺傳學上的隱憂。台灣生殖醫學會理事李茂盛向媒體表示，過去表兄弟姐妹結婚、生育的案例中常出現畸形兒的情況，認為這對台灣社會並非好事，恐造成健保資源額外負擔。

李茂盛表示，如果立院是為了改善少子女化問題修改近親禁婚範圍，他認為對於少子女化問題完全沒有幫助，因為少子女化的根本原因並不在此，強調應該著重提升托育政策與生育補助，鼓勵年輕人提早結婚、增加婚姻數量，才是有效的政策方向。李茂盛說，立法應該要有長遠且周全規劃，頻繁變動只會對社會造成混亂。

