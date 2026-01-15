放射精準標靶治療讓診斷與治療合一 攝護腺癌控制邁入新里程碑

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】61歲的王先生四年前確診攝護腺癌，經荷爾蒙治療後病情曾短暫穩定，但隨著時間推移，逐漸產生抗藥性，不僅攝護腺指數（PSA）持續上升，癌症也轉移到骨頭與肺部，即使歷經化療、標靶與免疫治療，控制效果仍有限。經亞東醫院腫瘤團隊評估後，王先生接受PSMA正子掃描，精準找出多處癌細胞，確認符合放射精準標靶治療條件。在進行鎦-177-PSMA治療後，病情穩定，骨痛明顯改善，生活品質提升，目前已順利進入第三療程。

攝護腺癌早期治療預後良好 如產生抗藥性需改變治療策略

攝護腺癌早期症狀不明顯，等到發現時，往往已是中晚期。泌尿科鍾旭東主任表示，攝護腺癌早期以手術、放射線治療或荷爾蒙治療為主，整體預後良好；即使是晚期患者，初期也多能透過荷爾蒙治療有效抑制癌細胞生長。然而，腫瘤科暨血液科醫師、癌症防治中心鄧仲仁主任指出，部分病人在治療一段時間後，癌細胞可能逐漸產生抗藥性，甚至轉移至骨頭、肺部等部位，形成轉移性去勢抗性攝護腺癌，必須進一步採取新的治療策略。

放射精準標靶治療為診斷與治療合一 副作用低

放射部放射腫瘤科熊佩韋部長提到，放射精準標靶治療的關鍵就在於「先精準找出癌細胞，再精準治療」。治療前，病人會先接受PSMA PET正子造影檢查，透過特殊標記，把全身的攝護腺癌細胞「點亮」，讓醫師清楚知道癌細胞在哪裡、分布多廣，並判斷是否適合進一步治療。相較傳統影像，這項檢查能更早發現微小轉移病灶，為後續治療爭取黃金時間。

亞東醫院醫學研究部主任，同時也是現任核醫學學會理事長吳彥雯醫師說明，放射精準標靶治療是一種「診斷與治療合一」的概念（Theranostics），治療特色在於「藥物會主動追蹤癌細胞」，不需像傳統化療全身暴露，副作用低，病人通常僅有輕微疲倦或口乾，生活影響有限。

跨科團隊整合 幫助病人增加治療選擇與希望

攝護腺癌治療是一場長期戰役，鍾旭東主任補充，對於轉移性且荷爾蒙抗性的攝護腺癌患者，透過跨科團隊評估與精準放射標靶治療的導入，能為病人帶來更多治療選擇與希望。核醫科主任汪姍瑩醫師分享國際臨床試驗，鎦-177-PSMA治療可顯著延長影像陽性的轉移性去勢抗性攝護腺癌病人的存活期，並延緩腫瘤惡化。

攝護腺癌早期篩檢仍相當重要 不要讓癌症悄悄進行

此次完成新北首例鎦-177-PSMA放射性精準標靶治療，吳彥雯主任強調，醫院將持續推動早期篩檢、精準診斷與跨科整合治療，讓攝護腺癌不再悄悄進行。泌尿腫瘤團隊表示，透過精準治療與全人照護，希望陪伴病友走得更遠、活得更好，提升生活品質，讓每位患者都能享有更完整的治療保障。

