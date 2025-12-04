放屁突然變多變臭？醫警告5大異常狀況恐是腸道危機

胸腔暨重症科醫師黃軒今日在臉書發文表示，人體每天放屁約10至25次皆屬正常生理現象。他解釋，腸道氣體主要來源包括吞入的空氣、腸道細菌分解食物纖維，以及腸黏膜未完全吸收的碳水化合物。腸道細菌在分解食物過程中，會產生二氧化碳、氫氣、甲烷與少量含硫物質，這些反應都是正常的生理機制。

黃軒醫師特別提醒，頻繁放屁並不一定代表身體出現問題，但若屁味、頻率或身體感受出現明顯改變，可能反映腸道健康異常。他列舉5種需要特別注意的情況：第一，突然增加放屁次數並伴隨腹脹或腹痛；第二，排氣出現特別臭的氣味；第三，放屁變多且伴隨腹瀉症狀；第四，進食後立即出現大量排氣；第五，氣體反而變少且伴隨嚴重腹脹。

針對這些異常狀況，黃軒說明可能的原因包括乳糖不耐、腸躁症、腸道感染、小腸細菌過度生長或腸阻塞等。他建議民眾可從自我檢查開始，若近期放屁次數異常增減、大便形狀改變、伴隨絞痛、特定食物後特別明顯、晚間腹脹加重或排便出現異常等狀況，只要符合兩項以上，就應該前往腸胃科進行檢查。

在改善方面，黃軒醫師提供多項建議，包括降低特定碳水化合物攝取、減少吞氣行為、避免飲用氣泡飲品、適度提升纖維攝取以及維持規律排便習慣。若症狀持續，可安排呼氣測試確認是否為乳糖不耐或細菌過度生長問題。

黃軒強調，放屁本身並不等於生病，這是人體正常的生理現象。然而，若排氣模式出現明顯改變，就是身體發出的重要警訊。他呼籲民眾應及早留意腸道狀況，若長期反覆脹氣或出現上述異常情況，務必盡快就醫評估，透過專業檢測找出原因，以維護腸道健康。

