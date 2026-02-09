放屁聞一下秒知健康！醫曝「臭雞蛋味」恐是腸道發炎警訊
每個人都會放屁，但你可知道，屁味竟然也能反應身體健康狀況？瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文提醒，如果放屁有「臭雞蛋味」？可能代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，顯示身體正處在慢性發炎風險中，他同時也列出4種屁味代表的身體狀況，讓你可以更快速初步檢查嘗到狀態。
歐瀚文醫師在臉書PO文分享，他注意到攀岩大神 Alex Honnold維持 99% 的植物性飲食，這剛好提供了一個絕佳的生理學對照組： 一邊是像 Alex Honnold 這樣攝取大量纖維的「植物性飲食者」，另一邊則是我們在健身房常看到，狂嗑雞胸肉與乳清蛋白的「高蛋白健身族」!如果我們分析這兩類族群的「氣體產物」，會發現截然不同的結果。植物性飲食者通常產氣量大但「氣味單純（發酵）」；而高蛋白飲食者雖然產氣少，卻容易出現「濃烈異味（腐敗）」。
為什麼會有這種差別？歐瀚文醫師解釋，這其實跟飲食結構以及腸道菌叢的代謝產物有絕對的關係。吃肉跟吃菜產生的屁味有什麼不同呢？吃菜派的屁聲如響亮小喇叭，主要是因為攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣，所以放屁聲響亮、 氣體量大、壓力高，但通常沒有味道（除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜）。
吃肉派的屁聲氣體量少、無聲無息，但一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，這是因為肉類蛋白質含硫，若分解不全，細菌會代謝出硫化氫、糞臭素，這代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物。
歐瀚文說，「屁味危險等級」量表在功能醫學的檢測中，我們會看尿液有機酸或是腸道菌叢分析。但在生活中，你可以用嗅覺來自我檢測。屁味分為以下幾個等級：
Level 1：無味風（空氣型）： 吃太快吞入空氣。處方：請細嚼慢嚥，這不是菌的問題，是習慣問題。
Level 2：微酸發酵味（澱粉型）：糖分或碳水吃太多，腸道菌過度發酵（可能有SIBO問題）。處方：減少甜食與精緻澱粉。
Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）：肉吃太多，或「胃酸不足」導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗。處方：補充消化酵素或檢測胃酸功能。
Level 4：腐肉腥臭味（病理型）：帶有魚腥或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血或壞死。處方：請務必就醫檢查！
如果發現自己經常處於 Level 3 的狀態，除了尷尬之外，這也代表你的腸道處於慢性發炎的風險中。不想再放毒氣？歐瀚文提供3招改善腸道發炎。
1.檢視「肉菜比例」：別只吃肉！纖維能吸附毒素並加速排出，減少腐敗時間。
2.提升消化力（關鍵）：臭屁常是因為「無法消化」那塊肉。適度補充鹽酸甜菜鹼 (Betaine HCl) 或蛋白酶，從源頭減少腐敗。
3.避開過敏原與精製糖：適時避開精製糖與慢性食物過敏原（常見如麩質、乳製品），能降低腸道發炎，讓菌叢恢復平衡。
歐瀚文也叮嚀，放屁是正常的排毒反應，但「味道」是身體給你的健康報告書。下一次放出「毒氣」時，停下來想一想：「我是不是肉吃太多？還是最近消化變差了？」
