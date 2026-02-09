放屁飄「1氣味」快檢查！醫師：恐已出血壞死

生活中心／李筱舲報導



放屁為人體正常的排毒機制，但「氣味」卻是反映腸道健康的關鍵。功能醫學醫師歐瀚文指出，放屁氣味的產生與飲食結構、腸道菌叢代謝息息相關。若發現放屁帶有濃烈的「臭雞蛋味」或令人作嘔的「腐肉腥臭味」，需務必提高警覺，這可能暗示腸胃正處於慢性發炎、出血甚至組織壞死的警訊。









放屁飄「1氣味」趕緊就醫檢查！醫師示警：腸道菌相恐嚴重失衡、出血壞死

歐瀚文醫師指出，放屁的氣味與飲食結構和腸道菌叢的代謝產物有絕對關係。（圖／翻攝自臉書粉專《歐瀚文醫師 功能醫學》）

放屁氣味與飲食、腸道菌叢有絕對關係

歐瀚文醫師日前在臉書發文指出，放屁的氣味與飲食結構以及腸道菌叢的代謝產物有絕對的關係。醫師分享「吃肉派」與「吃菜派」屁味上的差異：

吃肉派：沉默的殺手（腐敗味）

成因：肉類蛋白質含硫，若分解不全，細菌會代謝出硫化氫、糞臭素。

特徵：氣體量少、無聲無息，但一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，這表示腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物。

吃菜派：響亮小喇叭（發酵味）

成因：攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣。

特徵：氣體量大、壓力高，所以聲音響亮，但通常沒有味道，除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜。



另外，歐瀚文醫師將屁味分為四個危險等級，讓民眾能藉由放屁的氣味做健康的自我檢測：

Level 1：無味風（空氣型），可能因進食時吃太快而吞入空氣。建議細嚼慢嚥，養成進食的好習慣。

Level 2：微酸發酵味（澱粉型），糖分或碳水吃太多，腸道菌過度發酵，可能有小腸細菌過度生長問題，建議減少甜食與精緻澱粉的攝取。

Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型），肉吃太多，或「胃酸不足」導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗，需要補充消化酵素或檢測胃酸功能。

Level 4：腐肉腥臭味（病理型），帶有魚腥味或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血或壞死，建議就醫檢查。

歐瀚文醫師提供屁味危險等級，讓民眾能藉由放屁氣味做健康的自我檢測。（圖／翻攝自臉書粉專《歐瀚文醫師 功能醫學》）

想告別「毒氣」困擾？飲食為核心關鍵！

若想告別「毒氣」困擾，歐醫師建議應先檢視肉菜比例，利用纖維吸附毒素並加速排出。此外，適度補充消化酵素或蛋白酶可提升消化力，同時避開精製糖與麩質、乳製品等慢性過敏原。唯有讓腸道菌叢恢復平衡，才能從根本改善異味，守護腸道健康。





原文出處：放屁飄「1氣味」趕緊就醫檢查！醫師示警：腸道菌相恐嚴重失衡、出血壞死

