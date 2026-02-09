放屁飄「1氣味」快檢查！醫師：恐已出血壞死
生活中心／李筱舲報導
放屁為人體正常的排毒機制，但「氣味」卻是反映腸道健康的關鍵。功能醫學醫師歐瀚文指出，放屁氣味的產生與飲食結構、腸道菌叢代謝息息相關。若發現放屁帶有濃烈的「臭雞蛋味」或令人作嘔的「腐肉腥臭味」，需務必提高警覺，這可能暗示腸胃正處於慢性發炎、出血甚至組織壞死的警訊。
歐瀚文醫師指出，放屁的氣味與飲食結構和腸道菌叢的代謝產物有絕對關係。（圖／翻攝自臉書粉專《歐瀚文醫師 功能醫學》）
放屁氣味與飲食、腸道菌叢有絕對關係
歐瀚文醫師日前在臉書發文指出，放屁的氣味與飲食結構以及腸道菌叢的代謝產物有絕對的關係。醫師分享「吃肉派」與「吃菜派」屁味上的差異：
吃肉派：沉默的殺手（腐敗味）
成因：肉類蛋白質含硫，若分解不全，細菌會代謝出硫化氫、糞臭素。
特徵：氣體量少、無聲無息，但一出來就是濃烈的「臭雞蛋味」，這表示腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物。
吃菜派：響亮小喇叭（發酵味）
成因：攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣。
特徵：氣體量大、壓力高，所以聲音響亮，但通常沒有味道，除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜。
另外，歐瀚文醫師將屁味分為四個危險等級，讓民眾能藉由放屁的氣味做健康的自我檢測：
Level 1：無味風（空氣型），可能因進食時吃太快而吞入空氣。建議細嚼慢嚥，養成進食的好習慣。
Level 2：微酸發酵味（澱粉型），糖分或碳水吃太多，腸道菌過度發酵，可能有小腸細菌過度生長問題，建議減少甜食與精緻澱粉的攝取。
Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型），肉吃太多，或「胃酸不足」導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗，需要補充消化酵素或檢測胃酸功能。
Level 4：腐肉腥臭味（病理型），帶有魚腥味或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血或壞死，建議就醫檢查。
歐瀚文醫師提供屁味危險等級，讓民眾能藉由放屁氣味做健康的自我檢測。（圖／翻攝自臉書粉專《歐瀚文醫師 功能醫學》）
想告別「毒氣」困擾？飲食為核心關鍵！
若想告別「毒氣」困擾，歐醫師建議應先檢視肉菜比例，利用纖維吸附毒素並加速排出。此外，適度補充消化酵素或蛋白酶可提升消化力，同時避開精製糖與麩質、乳製品等慢性過敏原。唯有讓腸道菌叢恢復平衡，才能從根本改善異味，守護腸道健康。
原文出處：放屁飄「1氣味」趕緊就醫檢查！醫師示警：腸道菌相恐嚴重失衡、出血壞死
更多民視新聞報導
威力彩衝11.5億！台彩揭秘億元「中獎臉」
救人反被列槍斃名單！她受政治迫害喊：永遠是臺灣人
北海道9級強震將至？專家警告：能量蓄積已滿…
其他人也在看
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答
蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆升？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。
做不到168斷食？專家揭「兩餐之間不吃」就可解毒 不必挨餓！
間歇性斷食近年被許多人視為排毒養生的方法，但營養醫學醫師劉博仁指出，對代謝指數正常的健康族群而言，做到不吃零食、拒絕宵夜、三餐營養均衡，就已經是最基本且有效的養生之道，並非所有人都需要執行168斷食。
連假後膽固醇飆高？營養師曝：恐是澱粉吃太多害的 「2週黃金期」這樣吃最快降
連假前後回診的病人往往不敢面對健檢報告上的數字，不只是體重還有膽固醇也容易跟著見紅。假期後兩周內是黃金降膽固醇期，趁著脂肪還沒定居，改善飲食幫助代謝。膽固醇過高怎麼辦？有哪些降膽固醇食物？ 膽固醇過高原因不只太油 膽固醇過高先做這2點 營養師李婉萍說明，臨床上容易膽固醇過高的族群，像是美食家（譬如喜歡吃米其林星級的餐廳）每道菜量都少少的但油脂含量都很高（鵝肝、牛排、起司料理等）；再來是必須要應酬大魚大肉的桌菜還配啤酒；最後則是喜歡吃甜點飲料，放鬆會去夜市，甚至以小吃當作正餐的上班族（水煎包、煎餃、蔥油餅、餛飩麵、滷肉飯等）這些絞肉類料理其實都是膽固醇過高的原因。降低膽固醇的飲食原則為：必須以低脂的優質蛋白質為優先，並減少精緻澱粉的比例。很多人不知道低密度膽固醇（壞膽固醇）過高也來自澱粉攝取過多，因為分子小容易被吸收，運動量少就會被轉換成脂肪堆積。 1、早餐點心澱粉量減半，以高纖澱粉取代精緻澱粉最好的做法是早餐先不吃澱粉，很難做到者可換成全麥麵包饅頭、蒸烤地瓜、馬鈴薯、燕麥片（含β-葡聚醣能幫助降低膽固醇）。 2、動物性：植物性蛋白質1：2即使不吃海鮮、蛋黃、五花肉，想降低膽固醇卻還是都
吃完飯一直打嗝不是腸胃弱？ 營養師點名「這些習慣」狂吞空氣導致脹氣
不少人吃完飯後頻頻打嗝、腹脹，甚至長期便秘，往往以為是腸胃功能不好。營養師提醒，問題可能出在日常飲食習慣，像是邊吃飯邊說話、吃飯搭氣泡水、狼吞虎嚥，或吃過多易產氣食物，都可能讓腸胃「默默抗議」，調整生活細節才是關鍵。
放屁聞一下秒知健康！醫曝「臭雞蛋味」恐是腸道發炎警訊
每個人都會放屁，但你可知道，屁味竟然也能反應身體健康狀況？瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文提醒，如果放屁有「臭雞蛋味」？可能代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，顯示身體正處在慢性發炎風險中，他同時也列出4種屁味代表的身體狀況，讓你可以更快速初步檢查嘗到狀態。
青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更
對抗脂肪肝！「雙星蔬菜組合」助排毒 1圖秒懂護肝策略
【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
年紀輕輕就洗腎？ 醫揭三高失控恐讓你的腎臟提早報廢
32歲的小陳研究所畢業半年，正準備在職場大展身手，卻突然感到極度疲倦、噁心嘔吐而送急診。檢查後發現長期未控制的高血壓已讓腎功能嚴重受損，必須立即洗腎，他自己也不太能接受的認為「以為洗腎是老人病，沒想到會發生在我身上」。重新檢視自己的生活習慣才發現，很多都是慢性腎臟病的高風險因子。
美國飲食指南「食物金字塔倒過來」！紅肉、全脂奶安心吃？心臟醫解迷思：吃爆蛋白質，養肌肉≠心血管健康
美國農業部日前公布最新版飲食指南，不但將過去大眾熟知的食物金字塔翻轉成「倒三角形」，更把紅肉列為優質蛋白質建議第一順位，全脂奶、奶油、牛脂等也解禁，引發各界爭議。心臟專科醫師指出，新版指南「多吃蔬菜、原型食物、避免添加糖與精緻、高加工食品」確實是當前趨勢，但也有許多爭議，直指該飲食指引或許適合部分族群，「但不見得是心血管健康的版本。」
春節將近別Blue！準備過年零食開心迎接假期 營養師推薦6類「好心情點心」
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文星期一上班心情不美麗？加油再撐一下，春節假期就要來臨了！過年放假與親朋好友團聚想想就覺得開心，如果再搭配「快樂食物」心情會更加愉快。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷推薦民眾，可以準備6類好心情點心春節連假在家享用，讓過年假期過得更開心又健康。吃東西會影響情緒？ 零食越吃心情越煩躁是什麼原因？許多人都很好奇，吃東西真的會影響情緒嗎？陳韻婷營養師解答，真的會，而且影響其實比想像中還要大！不過，過年在家一邊追劇、聊天、打牌，一邊伸手拿零食吃時，你是否發現有時吃完反而更累、更煩？陳韻婷營養師表示，這其實跟血糖波動、血清素原料不足有關，血清素是能讓人感覺放鬆、心情穩定的重要神經傳導物質，它的原料之一就是「色胺酸」，必須從食物攝取，如果點心都選糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有色胺酸的種類，反而易讓血糖起伏過大，也會容易感到疲倦、煩躁。過年零食怎麼選？ 營養師推薦準備6種好心情點心因此，選對點心種類很重要，別讓錯誤的飲食影響了情緒，吃下能增加快樂的食物，才能更好地享受過年開心的氛圍。陳韻婷營養師建議，過年點心應以「優質蛋白質、含色胺酸、抗氧化營養素」3大原則去
喝的保健品! 添加魚油.UC-II奶粉 一杯補充全方位營養
財經中心／台北報導現代人對於重視健康保健，尤其隨著年齡增長，銀髮族在的乎骨骼以及活動力，得靠日常維持，雀巢奶粉看準商機，推出富含魚油和UC-II成分的奶粉，一杯就能補充滿滿鈣質與蛋白質，比起瓶瓶罐罐保健品，方便又好入口！
豆腐也有假貨？營養師點名高熱量地雷 百頁豆腐油脂竟是傳統5倍
營養師程涵宇提到，豆類含有富含的異黃酮素（isoflavones），為一種植物性的類雌激素，又因為在大豆中含量最為豐富，因此又被稱為大豆異黃酮。「由於結構與雌激素類似，不僅能減緩停經婦女的骨質流失，也能調節女性賀爾蒙不足而產生的相關症狀。」 大豆異黃酮能降低壞膽固醇除此之外，根據臨床研究，大豆異黃酮本身還具有啟動體內抗氧化系統的功能，因此也能清除體內自由基，降低乳癌死亡率與復發的危險性，對於廣大女性來說既能養顏又能保健身體。 「不過各位男性也不用太過失落，大豆異黃酮的功效還不只這些。」程涵宇笑著解釋，大豆異黃酮能降低壞膽固醇，增加好膽固醇以預防動脈硬化或冠狀動脈相關疾病。根據美國食品藥物管理局對黃豆蛋白所做的健康宣稱也指出，配合低飽和脂肪（每餐1g以下）、低膽固醇（每餐20mg以下）飲食，每天攝取25g黃豆蛋白，可降低罹患心血管疾病的危險，「大約是4湯匙的黃豆（70g）或是900c.c.的無糖豆漿、兩塊市售豆腐（280g）的份量。」。 常見豆類加工食品，你掃雷了嗎？我們生活周遭充斥著許多豆製品，如豆漿、豆腐、豆乾、豆花、豆皮等，大部分都是由黃豆加工而來，而許多朋友一聽見「加工」二字，不
過年送禮不只補一時 從「第一口健康」開始的全齡共享新選擇
（健康中心／綜合報導）農曆年節將近，返鄉團圓、走春拜訪成為家家戶戶的重要行程。除了水果禮盒、傳統滋補品，不少民 […]
三高患者與長者年節需持續健腦！ 寫春聯、打麻將都算
隨著農曆新年9天連假的到來，家家戶戶正準備迎來團圓的喜悅。然而，對於患有高血壓、高血糖、高血脂（簡稱「三高」）的中老年族群與失智者而言，這段長假卻隱藏著對大腦健康的潛在風險。天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑呼籲，年假期間飲食結構的改變與生活節律的紊亂，極易成為誘發認知功能退化的觸媒，呼籲民眾應透過維持「健腦生活型態」，落實失智症預防與延緩。
rRXlQLfGnFJIizAlefMEJCj最怕過年肥一圈，一餐抵兩餐OK嗎？50後這樣吃超傷身！醫揭真相：為何晚上吃大餐，白天仍要正常吃
農曆春節將至，親友團聚、圍爐饗宴接連登場，但在享受豐盛年菜與節慶氣氛的同時，健康風險也可能悄悄累積。台東馬偕醫院提醒民眾，年節期間高油、高糖、高熱量與作息不規律的飲食模式，容易誘發或惡化「代謝症候群」，不只是體重增加，更可能提高未來心血管疾病與糖尿病風險。
糖尿病腎友過年吃得安心！ 食材、做法、醬料3招護腎
農曆新年將至，街頭巷尾瀰漫著滷肉香、乾貨味，年菜桌上的佛跳牆、火鍋與甜品也蓄勢待發。然而，對糖尿病合併慢性腎臟病（CKD）的病友來說，年節期間的飲食可說是「地雷密布」，一不小心就可能讓血糖與電解質失控。為了幫助病友安心過好年，安南醫院腎臟科主任林軒名特別提出3大「護腎行動招式」，讓病友能既保住面子也護住「腰子」。