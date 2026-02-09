放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫

記者鄭玉如／台北報導

放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。

歐瀚文在臉書粉專指出，植物性飲食者通常產氣量大、聲音響亮，因為攝取大量纖維，益生菌分解時產生大量二氧化碳、氫氣，但氣味單純，除非吃了大量花椰菜等含硫蔬菜，而高蛋白飲食者（愛吃肉）產氣少，但因肉類蛋白質含硫，若分解不全，細菌會代謝出硫化氫、糞臭素，產生濃烈的「臭雞蛋味」，代表腸道菌處理過多的蛋白質廢棄物。

廣告 廣告

歐瀚文提到，在功能醫學的檢測中，會觀察尿液有機酸或腸道菌叢分析，不過生活中也可用嗅覺來自我檢測。屁味分為以下4個等級，第一是「無味風（空氣型）」，吃太快吞入空氣所致，建議細嚼慢嚥即可改善；第二是「微酸發酵味」，攝取過多糖分或碳水，腸道菌過度發酵，建議減少甜食與精緻澱粉。

第三是「臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）」，因為肉吃太多或「胃酸不足」，導致蛋白質未消化就進入腸道腐敗，需要補充消化酵素或檢測胃酸功能；第四為「腐肉腥臭味（病理型）」，帶有魚腥或死老鼠味，表示嚴重菌相失衡、出血或壞死，應就醫檢查。

歐瀚文提醒，若發現自己常出現第三種的狀態，代表腸道處於慢性發炎的風險中。硫化氫雖然微量時有保護作用，但濃度過高會損害腸道黏膜，導致腸漏症。飲食方面建議檢視「肉菜比例」，並提升消化力，適度補充鹽酸甜菜鹼或蛋白酶，還要避開過敏原與精製糖。

更多三立新聞網報導

小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染

50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險

肩頸痠痛不只是累！脖子承受5倍壓力 醫警示「出現5症狀」快就醫

煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦

