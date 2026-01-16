放廠商進手術室 中榮三醫師下場出爐「申誡一次」！衛福部：很丟臉的事 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭爆料有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進手術室操刀，院方昨在最後期限之前，踩線將內部調查報告送達衛福部，醫事司司長劉越萍今（16）日中午對外說明，院方在報告內坦承被指涉的三名醫師都有違規，未依院方規定登記報備就放廠商進手術室，各記申誡一次，院方也提改革方案，未來醫材廠商若要進入管制區，一律提高至須經院長核可、點頭。

台中榮總是被爆料，有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進手術室操刀，時間至少三年以上，已經涉及「密醫」行為。而在衛福部要求一周內提交內部調查報告的最後期限之前，台中榮總昨趕在下班之前將報告送達衛福部。

劉越萍說，報告重點主要有二，一是台中榮總在報告內坦承被指涉的三名醫師都有違規情形，未依照院方在94年就有的內部規範，未遵守醫院SOP，未經登記報備就放廠商進手術室，院方已懲處三名醫師，各申誡一次，但院方強調廠商都沒有執行醫療行為。

至於醫師遭到申誡的處分夠不夠？劉越萍說，醫師都是資優生，對醫師來說被記申誡是很丟臉的事情，尤其是科部主管，影響其實不小。

劉越萍表示，第二，台中榮總也提出改革方案，以後不只由科主任決定就可以，未來廠商若要進入管制區，需由院長核可才放行。

劉越萍強調，針對台中榮總報告指稱的內容是否屬實，衛福部會請衛生局進一步調查，釐清問題點是否誠如醫院報告所描述，中央要求衛生局在二周內完成行政調查，並由衛生局針對醫院監督管理部分進行行政懲處。

至於中央部分，劉越萍說，衛福部將在農曆年前進行醫院評鑑的最終輔導訪查，看看院方提出的改革方案有沒有打到「痛點」，在看完現場情況之後，衛福部也會邀請專家討論，制定未來各醫院一體通用的指引。

照片來源：CNEWS資料照

