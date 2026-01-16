「放廠商進手術室」中榮神外3醫記申誡 未來要向院長報備

台中榮總放任廠商進手術室，3名醫師被記申誡處分。翻攝Google Maps



台中榮總被爆料，3名神經外科醫師允許無照醫材廠商執刀手術，衛福部今（1/16）表示已收到院方調查報告，3人都違反規定，各申誡一次，報告強調沒有執刀行為，後續會請地方衛生局2周內完成行政調查；台中市衛生局表示，將查核醫院整體管理及內控機制，釐清相關責任。

中榮日前遭媒體爆料，神經外科3名醫師涉嫌讓沒有醫護執照的醫療器材廠商業務人員，進入手術房操刀，涉及密醫行為。中榮調查報告昨天傍晚送達衛福部，衛福部醫事司司長劉越萍表示，報告坦承3名醫師讓廠商進手術管制區域卻沒有報備，違反醫院內部規定，但也強調廠商沒有執行醫療行為，院方將3人各記1次申誡。

劉越萍指出，後續會請台中市衛生局2周內實際調查，確認報告內容是否屬實，以及相關懲處等。醫院部分，因管理不善已違反《醫療法》第62條，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可連續處罰；至於醫師個人是否懲處，交由衛生局調查後處理。

另外，中榮也提出改善措施，未來廠商進入手術室，報備層級從科主任拉高到院長。

台中市衛生局表示，雖然中榮已進行懲處，衛生局仍會依法查核其整體管理及內控機制，以釐清相關責任；同時會依衛福部指示辦理行政調查並在時限內呈報，確實把關民眾就醫安全與醫療秩序。

