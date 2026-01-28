放心買！三鳳中街年貨大稽查合格 91件食品抽驗過關

春節將至，高雄衛生局聯合多單位在三鳳中街展開年節食品稽查，檢查食材保存、環境衛生及標示，保障民眾食安。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

農曆春節將至，高雄年貨重鎮三鳳中街率先成為年節食品稽查焦點，高雄市政府衛生局今（28）日會同市府國際事務處消保官、農業局、經濟發展局，以及衛生福利部食品藥物管理署、經濟部標準檢驗局，前往三鳳中街展開擴大聯合稽查，針對業者食材保存、販售場所環境衛生及食品標示全面查核，為市民年節食安把關。

衛生局指出，除現場聯合稽查外，近期已針對超市、量販店、傳統市場、食品製造業及知名年菜餐廳等34家業者進行年節食品抽驗，共計抽驗91件食品，檢驗結果全數符合相關規定。

抽驗品項包含即食食品24件、肉品及其加工品19件、水產及其加工品13件、新鮮蔬果13件、烘焙製品7件、豆製品6件、麵製品5件及糕粿4件，檢驗項目涵蓋衛生標準、食品添加物、動物用藥及農藥殘留等。

聯合稽查過程中，衛生局也於三鳳中街現場示範自行研製的過氧化氫及皂黃試劑，進行豆製品快篩檢查，強化第一線食安辨識能力，相關試劑民眾如有需求，可向各區衛生所索取。

此外，衛生局同步抽查10家年菜餐廳業者，依「食品良好衛生規範準則」查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，查核結果皆符合規定。

衛生局提醒，民眾採買年節食品時，應把握「五不原則」，包括標示不清不買、顏色過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買及包裝破損不買；無論自行烹調或外出圍爐，也要落實「五要原則」，包含勤洗手、選用新鮮食材、生熟食分開、食品徹底加熱及注意保存溫度，避免食品中毒。

衛生局表示，年節期間市府物價小組將持續關注春節應景商品價格波動，保障消費者權益，若發現不合理漲價情形，可撥打1999或1950消費者服務專線反映；如有食品衛生相關問題，亦可洽詢衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）。

