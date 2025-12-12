放心！大陸武力犯台不會先打金馬／吳軾子

吳軾子

馬祖最近發生了一連串各種大小事，都上了媒體頭條，有些真的讓人觸目驚心，有的令人不可思議，有的會叫人憤慨幹譙，舉其犖犖幾件評析。

11月底，一艘大陸漁船直衝清水港，快到達珠山發電廠才被發現，經海巡驅趕後駛離，並沒有逮捕大陸漁民，多一事不如少一事。

12月初，近百位駐軍官兵，涉嫌利用蝦皮帳號，進行犯罪洗錢，某士官被收押禁見。僅為了每個月3000多元，就將馬祖的國軍官兵全部軟俘虜淪陷，還用打仗嗎？

日前，馬祖縣政府多位前任及現任政務官、一級主官涉貪，被強制拘提，經詢問後都以數十萬至百萬元交保，這只是冰山一角，尚有多枚未爆彈⋯⋯

昨天，台北市議員苗博雅說：如果中共攻打金馬，台灣本島不會受到影響，照正常上下班上下課。日前，全台每一家戶，都收到由國防部製發的戰爭手冊，令人毛骨悚然，不知如何是好？

我曾經撰文，中共只需派100艘佯裝的盜採砂石船，每艘上面載全幅武裝解放軍20人。分別在馬祖福澳及清水碼頭強行靠岸，再由事先聯絡好的內應引導，兩千位解放軍直衝馬防部和縣政府，將指揮官和縣長俘虜，馬祖上空就飄起五星旗了。馬祖還用正規作戰去廝殺打仗嗎？2-3小時內，馬祖就淪陷完蛋了！

但是，中共從來、也絕對不會對金馬動武，理由如下：金馬人民大都反對台獨，拿下金馬等於告訴全世界，下一步要攻打台澎，不是自曝戰情嗎？真要打台灣，直取台北中樞，閃電加外科戰術，摧毀所有中央政府機關及軍事設施，佔領總統府，台灣就投降了，打你金馬是脫了褲子放屁，多此一舉，根本是愚蠢無知白痴的人，才會說的謬論。

結論是：

一、馬祖縣政府官員的官箴操守，素來引人詬病，貪官奸商數十年來，早已吃乾抹淨，習以為常。且毫不遮掩，根本是無法無天，視法律如糞土。雖然清者自清，但混濁池塘裏，能有幾隻乾淨的魚呢？檢調機關早就該動手了，因為遲來的正義，不是正義。

二、中共打不打台灣，我不知道，但以兩岸關係專業判斷，中共是絕對不會攻打金門、馬祖的。所以，金馬的老百姓，可以安心的過日子吧！但仍需仰賴駐軍及海防官兵堅守崗位，捍衛我們海域及領土的安全。（照片本報資料照）