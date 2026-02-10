放我下車！女子大鬧狂吼 運將：這裡沒我家站牌

女子不斷在公車上對司機怒吼飆髒話，吵著要下車。 （圖／翻攝自Threads＠love_9i77）





台中一名公車司機，遇到一位不講理的女乘客，因為硬要在沒有站牌的路段下車，竟然不斷在公車上對司機怒吼飆髒話，吵著要下車，不過這位女乘客早已不是第一回失控，讓司機相當無奈。

有乘客按下公車下車鈴，司機還貼心提醒站名。

當事司機vs.吵下車女乘客：「來下一站是觀音橋喔，（對要在閃黃燈那邊下車，什麼觀音橋，我們都是在那邊下車），沒有那個站牌啊。」

不過女子記憶卻好像有點錯亂，因為這條公車路線在她要下車的地方，並沒有停靠站牌。

當事司機vs.吵下車女乘客：「（別的司機都可以，為什麼你不行？）因為那是南投客運，我是全航的啊，（你真的很煩，停車好不好？）」

由於女子要下的站牌，屬於南投客運與彰化客運，司機根本不能停靠。

當事司機vs.吵下車女乘客：「叫你下車，這裡才是站牌，你不要吵，克制一下你的情緒謝謝，（你閉嘴），來謝謝，（白癡喔）。」

不斷咆哮加辱罵，司機將影片po上網，說女子早已不是第一回在公車上失控，卻因為沒有對方影像告不了，實在覺得很無奈。

