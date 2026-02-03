放手也是一種愛！79歲陳嘉儀拒絕插管救夫 遭兒怪罪淚喊：讓他有尊嚴地走

曾獲封為「TVB御用靚太」的79歲港星陳嘉儀，過去曾參與《金枝慾孽》、《法證先鋒》、《十月初五的月光》等多部經典劇集。息影多年的她，近日接受資深傳媒人汪曼玲專訪，罕見談及2019年丈夫病逝的心路歷程。她首度坦承，當年面對病危的丈夫，她毅然決定拒絕插管搶救，雖然因此遭到兒子責怪，但她至今仍堅信「尊嚴離開」才是給丈夫最後的疼愛。

結髮40餘載感情深厚 為病夫毅然息影9年

陳嘉儀回憶與丈夫的緣分，是28歲時透過朋友介紹認識。她甜笑形容老公當年「眼大大、鼻高高」，不僅長得帥，且在英國大學畢業，個性成熟穩重。兩人拍拖半年就閃婚，恩愛走過40多個年頭。

然而，丈夫晚年深受糖尿病所苦，更引發併發症導致視力惡化、幾乎失明，甚至曾在手扶梯上跌倒。為了專心照顧老公，陳嘉儀在2009年約滿後決定不再續約，退出幕前充當老公的「私人護士」。她感性表示：「醫生說他心衰竭、腎衰竭，已經差不多了，所以我才不做。結果我陪伴了他9年，他才走。」

陳嘉儀因為放棄急救，被小兒子責怪「為什麼不救爸爸」。（圖片來源：YouTube 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

拒絕插管換「最後尊嚴」 遭兒質疑：為什麼不救爸爸？

2019年，丈夫因嚴重肺積水入院，醫師直言病人已無法出院，並詢問是否要插管搶救。陳嘉儀哽咽回憶，醫師當時說插管只能多維持幾天生命，無法康復，「要24小時張大嘴巴插著管子，我不想他那麼辛苦，當場就說不用商量了，讓他順其自然地走。」

這份決斷卻換來兒子的不理解，兒子事後責怪她：「為什麼有得救妳不救爸爸？」面對家人的質疑，陳嘉儀承受了巨大的心理壓力，但她仍堅信自己的決定是正確的，更藉此機會教育子女：「將來我死的時候，我也需要這樣（尊嚴地離開），不需要這樣留我。」

睹物思人喊足一年半 移居珠海走出傷痛

丈夫離世後，陳嘉儀一度陷入重度憂鬱，整整一年半日日以淚洗面。直到有一天她照鏡子，發現自己滿臉愁容、變得很醜，才驚覺不能再這樣下去，「我以前很愛笑，沒什麼憂慮。看到鏡子裡的『苦瓜臉』，我告訴自己不能再哭，我還要生活。」

為了遠離充滿夫妻回憶的香港，她獨自移居珠海生活5年，每天沿著海邊散步、逛街，練習讓自己開心。最近她搬回香港一年，雖然因獨自搬家過於辛苦導致免疫力下降，甚至患上「生蛇」（帶狀疱疹），從口鼻蔓延到眼睛，病了整整十個月，但她對生死已看得很開。

陳嘉儀透露，在丈夫去世百日那天，曾感覺到老公回來喊她「BB」，這讓她感到平安與欣慰。她感性表示，如果能再見到亡夫，最想說的一句話就是「I love you」，並希望丈夫在好的地方等她，期待未來再次團聚。

