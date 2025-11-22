放手川伯戰新北 蔣：選舉還很久

副總統蕭美琴（前排右四）與民進黨立委蘇巧慧（前排右三）22日上午一同出席新北市樹林濟安宮活動。（王揚傑攝）

賴清德總統（前排右三）出席新北市宜蘭縣同鄉會與鄉親合影，林國漳（前排左一）及蘇巧慧（前排左二）也並坐陪同。（吳嘉億攝）

2026新北市長選舉升溫！在北市府與新壽21日完成解約、立院同日修《地制法》通過「李四川條款」後，傳出台北市副市長李四川將可放手參選新北市長；對此，台北市長蔣萬安及李四川22日不約而同笑回「現在離選舉還很久」，李也表明黨若一定要他承擔，他不排斥。綠營方面，賴清德總統、副總統蕭美琴22日各自前進新北，拉抬綠委蘇巧慧參選新北市長聲勢，為賴蕭首度於公開場合為蘇發聲助選。

北市府21日傍晚宣布與新壽完成合意解約協議，外界解讀李四川任務告一段落，即將出戰新北市長選舉，加上立院21日通過「李四川條款」，蔣萬安昨出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及「分手」新壽、何時「放手」李四川？蔣笑回，離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。李四川昨受訪也說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。國民黨台北市議員曾獻瑩說，「越慢放川伯越好」，先讓李四川把輝達搞定，再帶此政績參選新北市長。

廣告 廣告

新北議會國民黨團書記長王威元說，李四川擔任雙北或高雄市副市長，往往被肯定擅長處理重大市政危機，因此李參選新北是「讓人安心的選擇。」目前黨內布局未定，新北副市長劉和然民調也有起色，基層普遍希望市長人選能在農曆年前後定案。

蕭美琴昨天上午與蘇巧慧、民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、議員石一佑等出席樹林濟安宮活動，蕭致詞力讚蘇巧慧認真為地方付出，演講風格像爸爸有「衝衝衝」的魄力，且蘇巧慧溫暖又細心，大家一起幫忙。

廖宜琨說，過去曾傳李四川與新北市長侯友宜關係不是很密切。侯昨在三重被問到若國民黨提名李參選，是否會支持？侯友宜說：「我當然支持國民黨提名的參選人」。

賴清德昨晚與蘇巧慧、宜蘭縣長參選人林國漳出席新北市宜蘭縣同鄉會活動，賴致詞說，自己是新北市的孩子，新北要選好的市長。賴問台下「誰是大家內心中好的市長」？現場高喊「蘇巧慧」。賴強調從政受陳定南影響，被游錫堃、陳菊疼惜，岳母是宜蘭人，和宜蘭淵源很深，「大家不能當我是外人」，他也請鄉親支持林國漳，讓宜蘭大進步。