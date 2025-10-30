放晴回溫飆30度！下波東北季風影響時間

▲進入2025年低溫越來越有感，未來一週將有2波冷空氣導致降溫，下週全台偏冷。（圖／記者吳翊婕攝）

[NOWnews今日新聞] 天氣短暫放晴一天，明（31）日有東北季風南下，屆時北部轉為多雲時陰陣雨，雖發生豪大雨機會不高，不過北部、東北部降溫有感，低溫跌到攝氏20度至21度，感受稍冷，影響時間將持續一週以上。且根據預報指出，11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，不過路徑仍有不確定性，需要進一步觀察。

根據氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》分析師廖于霆預報，今日東北季風減弱，地面轉吹偏東風，清晨在基隆北海岸出現一陣大雨，好在對流快速往海面離開。但因為台灣附近仍有不少水氣，所以預測偏東風迎風面的東半部地區今天仍有零星陣雨。另外中高層華南水氣也通過台灣，所以在西半部今天雲量偏多，偶有飄雨機會，不過雨勢應該不大。

▲週五這波東北季風南下以後，估計影響要持續一週以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

氣溫方面，因為冷空氣減弱，北部高溫回升到28-29度，東北部高溫回升到26-27度。中南部與東南部高溫29-32度。可惜北部東北部氣溫回升持續時間不長，到了週五清晨，下波東北季風南下，週五白天高溫又降到23-24度，中南部及東南部高溫則維持29-33度。

廖于霆提醒，週五這波東北季風南下以後，估計要持續一週以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。

氣溫方面，週五以後北部東北部高溫維持24-25度，僅下週二短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在週五後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29-32度，無明顯變化。

▲週五東北季風增強後，北部氣溫一天比一天低，週日至下週一清晨是最冷時段。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

此外，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。

