放李四川選新北？蔣萬安：離選舉還一段時間
[NOWnews今日新聞] 北市府昨日傍晚宣布，與新壽就北士科T17、T18地上權完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀為任務告一段落，即將代表藍營出戰2026新北市長選舉，加上立院昨日也通過「李四川條款」。台北市長蔣萬安今（22）日被問及何時會放李四川走，蔣萬安笑說，現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。
蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」， 並於會前受訪。記者問到輝達總部設址差不多結束，何時會放李四川走，蔣萬安笑著回應，其實現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政。」
針對立法院會昨日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被外界解讀為「李四川條款」。對此，蔣萬安僅笑說，「謝謝大家」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
北市府與新壽完成北士科合意解約協議 目標農曆年前與輝達簽約
燒成一團火球！印度國造「光輝戰機」杜拜航展墜機 傳飛行員殉職
「李四川條款通過」選新北來勢洶洶？黃國昌：選舉不必爭你死我活
其他人也在看
北市府與新壽完成合意解約 李四川笑回「嘿嘿嘿」心情曝
輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。北市府21日下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，24日會完成辦理塗銷地上權登記。台北市副市長李四川被問及，完成合意解約心中是否放下一塊大石頭？他笑回「嘿嘿嘿」，謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，也對於台北和台灣的AI經濟上有幫忙。中時新聞網 ・ 1 天前
北市新壽合意解約！ 李四川：謝謝願意配合
台北市政府與新光人壽已完成合意解約協議，為輝達海外總部進駐北士科T17、18地塊。台北市副市長李四川表示，由於銀行作業時間因素，塗銷地上權程序將於下週一進行。市府完成解約後，將繼續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標是在農曆年前與輝達完成簽約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
總是學不會！黃國昌被抓包狂念錯「這個字」
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委黃國昌今（20）日在立院質詢時，誤把造「詣」（ㄧˋ）唸成「紙」，而這並非黃國昌首次念錯，今年三月時，黃國昌因為被抓包「醫」字寫錯，在記者會上承認自己中文造詣，當時就...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（2） (圖)
台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（前右2）、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前右）出席響應。中央社 ・ 1 天前
高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。 相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是...匯流新聞網 ・ 1 天前
化身柯文哲分身跑攤！陳佩琪談官司心境
[NOWnews今日新聞]民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今（22）日在北投舉辦園遊會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動力挺，陳佩琪更與黃瀞瑩一起體驗製...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層
[NOWnews今日新聞]立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前