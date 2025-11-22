放李四川選新北？蔣萬安：離選舉還一段時間

▲輝達落腳北士科「放李四川選新北」？台北市長蔣萬安表示，離選舉還一段時間。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 北市府昨日傍晚宣布，與新壽就北士科T17、T18地上權完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀為任務告一段落，即將代表藍營出戰2026新北市長選舉，加上立院昨日也通過「李四川條款」。台北市長蔣萬安今（22）日被問及何時會放李四川走，蔣萬安笑說，現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。

蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」， 並於會前受訪。記者問到輝達總部設址差不多結束，何時會放李四川走，蔣萬安笑著回應，其實現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政。」

針對立法院會昨日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被外界解讀為「李四川條款」。對此，蔣萬安僅笑說，「謝謝大家」。

