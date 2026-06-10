放棄三星百萬工程師！《鐵拳教育》女戰神資歷太狂 37歲凍齡藏殺氣
Netflix 熱門韓劇《鐵拳教育》橫掃全球收視排行，劇中深刻刻畫校園霸凌現狀，引發社會高度關注。除了寫實劇情外，飾演女督察官「任含琳」的秦基周竟意外翻紅，現年37歲的她，過去竟放棄了三星工程師的百萬年薪勇敢追夢，其「三段式轉職」的傳奇資歷，也被獲封韓娛「最強轉職女戰神」。
從科技新貴到新聞記者：勇於跳出舒適圈
秦基周是韓國演藝圈公認的學霸，出身於韓國名校中央大學，更同時擁有「計算機工程學系」與「新聞學系」雙學位畢業。離開大學後，她順利進入韓國頂尖企業三星集團（Samsung SDS）擔任 IT 顧問。但在穩定工作 3 年、坐擁人人羨慕的百萬年薪之際，她卻因不想留下遺憾而毅然辭職，轉行追隨父親腳步，考進 SBS 地方電視台擔任跑社會線的實習記者。
然而，在經歷 3 個月的高壓記者生涯後，秦基周發現這並非她最終熱愛的方向，發現比起工程師、記者更沒有自己的時間。於是在2014 年，她便報名參加 SBS 超級模特兒選拔大賽，170公分的她，順利從超過 2600 名參賽者中脫穎而出奪得季軍，這才正式開啟了她的演藝圈大門。
26 歲出道曾因「大齡」碰壁 憑實力打臉不看好者
儘管履歷驚人，可是秦基周的演員之路並不順遂，直到 26 歲才正式出道，在競爭激烈的南韓演藝圈常被嫌棄起步太晚，試鏡時多次因「年紀太大」在第一輪就遭淘汰。直到 2015 年憑在《月之戀人－步步驚心：麗》飾演 IU 身邊的侍女「彩鈴」一角才徹底嶄露光芒，後來她憑藉《過來抱抱我》躍升女主角，並以《Oh！三光公寓！》奪下 KBS 演技大賞優秀演技獎，實力終獲肯定。
《鐵拳教育》化身特戰督察：清純與殺氣並存
而在最新作品《鐵拳教育》中，秦基周飾演特戰司令部出身的督察官「任含琳」，負責在第一線以「暴力」制裁校園惡霸與恐龍家長。她一改過往溫柔知性的形象，展現出俐落的動作戲與狠勁，這種「清純外貌與強大氣場」的強烈反差萌讓觀眾驚豔不已。
雖然對秦基周而言，演員雖然是最不穩定的工作，卻是讓她最甘之如飴的選擇。如今隨著影集在全球熱播，這名「從三星離家出走的女兒」再度用精彩又亮眼的表現，向大眾證明了勇敢追夢永遠不嫌晚。
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