放棄中國國籍被拒！李貞秀酸中華民國內政部幫對岸跑公文：請他們去放棄

政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀秀出申請放棄中國國籍的文件。（圖／翻攝畫面）

民眾黨6名新任不分區今（2）日由黨主席黃國昌帶隊前往立院宣誓就職，成為首位中配立委的李貞秀受訪時更拿出返回中國的機票、高鐵票及退出國籍申請表，證明自己確實有努力要放棄，但對方卻不受理。李貞秀說，昨天她的辦公室收到內政部公文同時附了一份簡體的公文，揶揄「我都不知道中華民國的內政部，什麼時候幫對岸跑公文了」，她要轉交對岸不受理文件，轉交給內政部，「請他們去放棄看看！」

面對中國國籍未放棄的爭議，李貞秀面對鏡頭一開口就強調，自己熱愛台灣、認同中華民國，昨天中選會已經頒發當選證書給她，自己也已經在大法官面前完成宣誓，「身為立法委員貞秀唯一效忠中華民國，我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根，生兒育女、工作、繳稅我在台灣居住超過三十年，五個小孩都是台灣人，在台灣居住時間比大陸還久，請國人同胞放心

貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。

李貞秀還出示自己返回中國放棄國籍的機票、高鐵票，更說自己這一路跟國人一樣，拿的是中華民國護照，出入中國一樣用台胞證，「重點是我到了現場，到了我的出生地衡南出入境管理局，想要申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，我又沒有放棄又跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如同陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過」。

民眾黨立委李貞秀說明國籍問題。（圖／翻攝畫面）

李貞秀話鋒一轉說，昨天收到內政部公文同時還附了一份簡體的公文，「我都不知道中華民國的內政部什麼時候幫對岸跑公文了，現在我已經簽署了對岸不受理的文件在這裡，我會轉交給內政部，請他們去放棄看看」。

媒體詢問她放棄國籍時與公安的對話是如何？李貞秀說「他們就是政治蠻正確的啦！台灣又不是外國」，並補充說目前中華民國憲法都是這樣，兩邊政治事實都是互不承認，所以他們也不讓我放棄，他們一開始以為我是放棄戶籍「說老實話，他說這個很好放，到派出所辦就可以，我說要放棄國籍，他們說台灣當然不行啊，我就說我先送給你，准不准再說，先收件我要有證據證明，他說不行台灣根本不給你辦了」。

民眾黨立委李貞秀說明國籍問題（圖／翻攝畫面）

