放棄中國籍了沒？吳思瑤嗆李貞秀：填表不難

▲。（圖／記者陳佩君攝，2025.10.01）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨多位不分區立委因黨內「2年條款」，已於2月1日陸續卸任，在遞補名單中，具中國籍配偶背景的李貞秀即將於明（3）日宣誓就職，成為史上首位中配出身的立法委員。然而，她迄今尚未出具放棄中國國籍的證明，引發朝野激烈攻防。

民進黨立委吳思瑤秀出退出中華人民共和國國籍的申請表，直言這份資料上網只要約30秒下載、10分鐘填寫，繳交內政部即可完成程序，痛批李貞秀若真心遵守國籍法，整個過程「三步驟一點都不難」她更質疑：「李貞秀就是不做，麥玉珍可以，李貞秀不行？」

吳思瑤指出，依國籍法規定，公職人員就職前應提出放棄外國國籍的主張，並於一年內完成放棄程序，否則恐影響其立委身分的合法性，以及對國安與敏感議題的處理正當性。她更酸「是誰在挑戰台灣法治？」呼籲李貞秀以實際行動回應社會疑慮。



