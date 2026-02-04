放棄中國籍文件被指「錯誤百出」 李貞秀：我比較懶，能不做就不做

民眾黨立委李貞秀。陳祖傑攝



中配出身的民眾黨不分區立委李貞秀昨（2/3）正式進入立法院，國籍問題仍持續受矚目，日前她受訪時出示一份以簡體中文填寫的「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己去年已親赴中國辦理放棄國籍相關手續，但遭當地公安機關拒收。然而，球評石明謹質疑這份申請表內容「錯誤百出」，包括英文姓名欄位填寫不當、拼音系統疑似不符中國官方慣用規則、未填寫原中華人民共和國公民身分號碼，以及現住地址僅以「臺灣新竹」簡略帶過，缺乏完整門牌資訊，質疑文件像是「臨時填的」，甚至可能實際未送件。

對此，李貞秀今（2/4）日上午出席民眾黨團「人民優先、民生優先」優先法案記者會後回應，坦言自己「填得比較簡陋」，並表示「收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做」。

此外，外媒《BBC》報導指出，李貞秀在提交爭取民眾黨不分區立委提名的隔天，就和丈夫登記離婚，部分網友質疑她「早就不是中配，而是離婚的中國人，與台灣無關」。對此，李貞秀回應，自己來台已30年，在台灣生兒育女、落地生根，還強調「女人不是男人的附屬」，反問外界怎能否定她與台灣的連結。

李貞秀說，孩子是台灣人，與前夫仍有共同的孩子，是一輩子的家人，每段婚姻都有難處，她不希望外界以私事作為政治攻防素材，強調從政是她個人的選擇，不應連累家人的生活與隱私。

然而，內政部重申，李貞秀若因放棄中國國籍申請遭拒，仍須提出佐證文件，以確認在就職前已辦理相關程序。媒體詢問她是否會配合提出佐證，李貞秀則反批表示，民眾黨立委已投入推動優先法案，賴清德政府卻還在聚焦國籍爭議，拜託執政團隊「好好做事，不要再打口水戰」。

