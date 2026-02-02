放棄中國籍條件嚴苛？政治評論員曝"這兩種身份"無法放棄！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨新任6名立委將就職，而中配李貞秀已獲得中選會頒發的當選證書，但據傳她尚未交出放棄國籍證明，引外界關注，民眾黨則批綠營霸凌中配，為此，民進黨立委吳思瑤親自教學如何放棄中國國籍，大酸「只需花個30秒就可做到」。

政治評論員汪潔民在《頭家來開講》節目中指出，以柯文哲這麼聰明的人來說，他不可能不知道，在中華人民共和國國家情報法的規定，「任何組織跟公民，都當依法支援協助跟配合國家情報的工作」，而且，在中國有兩種人沒辦法放棄原國籍，「一個是為國家做事的人、一個是軍人」，主持人問，「李貞秀是否符合上述的條件」，汪潔民強調，重點就在這裡，放棄國籍明明是很簡單的動作，只要幾秒鐘download表格寫資料就好，「為什麼李貞秀不行？」這很讓人高度懷疑，李貞秀難道是為中國工作的人嗎。

廣告 廣告

原文出處：放棄原國籍很難？只需幾秒！汪潔民疑：李貞秀為中國工作？

更多民視新聞報導

最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成

過半國人打臉鄭麗文！最新民調「負評暴增20%」 泛藍、小草也不挺

中配李貞秀立委夢碎？官員：依法須「就職前」放棄外國籍

