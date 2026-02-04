「放棄中國籍申請書」錯誤百出 李貞秀認：自己比較懶

台北市 / 綜合報導

民眾黨新科6位不分區立委昨(3)日上任，其中，首位中配出身的立委李貞秀國籍身份備受關注。儘管李貞秀表示，自己曾經回到中國嘗試放棄中華人民共和國國籍，還秀出相關表格來證明。不過，前員警石明謹就發文質疑，李貞秀表格錯誤百出，疑似是為了記者會，臨時亂填的。對此，李貞秀表示，自己是比較懶的人，沒收件的時候，能不做就不做。

立委(眾)李貞秀：「執政黨做不到的居住正義，台灣民眾黨會負責任的來推動。」報告新會期優先法案，民眾黨立委李貞秀口號喊得響亮，但談及法案內容卻說的零零落落。立委(眾)李貞秀：「同時漲幅必須合理，防止突然大幅的漲租造成房客的困擾。」

廣告 廣告

李貞秀聚焦青年居住正義，但外界更關注她的國籍問題，尤其前一天報到大動作拿出，放棄中華人民共和國國籍申請表，反嗆內政部「自己放棄看看」

但申請表卻被前員警石明謹發現，不只英文中間名填寫錯誤，且中國使用的是漢語拼音，但李貞秀的拼法卻使用威妥瑪拼音，公民身分號碼沒有填寫，現住地址僅寫「台灣新竹」，戶口註銷日期甚至僅有打勾而已「5大疑點」也被質疑可能根本沒申請。

立委(眾)李貞秀：「該補什麼我一定都會補，它沒有收件的時候，我說實在，秀秀姊是比較懶的人，能不做盡量不做。」但就在秀出證明後，內政部再次重申，擔任我國立法委員，不能擁有雙重國籍，放棄他國籍應有佐證證明，以確保單一國家效忠義務，但陸委會坦言有放棄困難。

陸委會主委邱垂正(2.3)：「無法放棄國籍並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄。」立委(眾)李貞秀：「他們(內政部)是質疑中選會的能力，還是質疑蔡政府執政的法源合不合理。」

隨著李貞秀正式走馬上任，短時間內立法院給予聘書，但如何佐證已放棄中國籍，得看李貞秀與內政部，接下來如何持續攻防。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨立委兩年條款 中配李貞秀尚未放棄中國籍

民眾黨立委大換血！黃國昌等6人2/1請辭 中配李貞秀將遞補

中配李貞秀將遞補民眾黨立委 內政部重申：就職一年內須放棄他國國籍

