放棄中國籍申請遭質疑錯誤多！李貞秀：現場要我補會補 我比較懶能不做就不做

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就任，並指有申請放棄中國籍但不被受理，但外界質疑其申請書填寫內容不太正確，且內政部稱，據李貞秀所述可證明李仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍。對此，李貞秀今天回應，說實話，收件時現場該補什麼她一定會補，「說實話，我是比較懶的人，能不做盡量不做」。

民眾黨立委李貞秀。（圖／方炳超攝）

李貞秀今天出席民眾黨團記者會，有媒體問，外界質疑，昨天申請書填寫內容不太正確，另外內政部要求，若其遭拒絕受理，應提出相關佐證？這部分也會提出？

廣告 廣告

對此，李貞秀回應，國籍申請表填很簡陋的問題，說實話，收件時，現場該補什麼她一定會補，「我說實話，我是比較懶的人，能不做盡量不做」。

李貞秀說，其實這是一個莫須有的罪名，她這麼回應，其實也是政治回應，她其實真的呼籲賴政府，民眾黨、在野黨在認真做事，從第一天就開始開工，昨天到今天，怎麼還在這part？「我們都在推優先法案了，拜託賴政府回來好好做事，不要再打口水戰。」

另外，有媒體問，針對有不具名官員放話，以後李貞秀質詢索資都當沒看到，不知道黨團有無討論未來如何應對這樣的亂象？對此，李貞秀回應，其實還沒討論這部分，但基本原則就是依法合憲，照中華民國憲法，其實她今早在車上有搜尋，如果到時政府官員拒絕立委質詢時，好像沒有罰則，這是不是該修法推動一下？但其實她知道，可以去監院檢舉瀆職而已。



更多FTNN新聞網報導

遭質疑已離婚與台灣連結降低？李貞秀：女人不是男人的附庸 已落地生根30年

檢評會認林俊言「行為不當」非犯罪 陳佩琪：用官庸奴阿諛、賠掉司法

內政部最後通牒曝光！李貞秀「就職立委前」未棄中國籍 恐依法遭解職

