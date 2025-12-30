放棄中職機會顧家庭 山本大貴告別職棒8年改走社會人道路

（記者石耀宇／綜合報導）前東京養樂多燕子左投山本大貴近日在日本TBS節目《職棒戰力外通告2025》中親口宣布，決定結束職業棒球生涯，正式告別效力8年的日職舞台，未來將轉戰社會人球隊，以不同身分延續棒球人生。

山本大貴出身北星大附高中，畢業後加入社會人強權三菱自動車岡崎，2017年選秀被羅德海洋以第三指名選進，正式踏上職棒之路。2022年季中，他透過交易轉戰養樂多，逐漸在一軍牛棚站穩腳步，成為左投戰力之一。

他職涯前期起伏不小，直到近兩年才迎來巔峰。上季他在養樂多一軍出賽44場，投31.2局，送出31次三振，只被敲18支安打，拿下3勝0敗、2次救援成功與12次中繼成功，防禦率僅1.42，表現相當亮眼，也讓年薪從1300萬日圓一口氣跳升到3000萬日圓，被日媒視為「左牛棚關鍵拼圖」。

不過本季狀況明顯下滑，他在一軍僅出賽17場、投15.2局，被擊出19支安打、失12分，防禦率拉高到5.17，季後遭養樂多列為戰力外。為了延續職棒生涯，山本也參加日職12球團合同測試，對3名打者投出2次三振、被敲1安，內容不差，卻始終等不到任何NPB球團正式邀約。

節目中也透露，他其實曾收到中華職棒球隊邀請，但在仔細評估合約條件、家庭狀況與長期規畫後，最終選擇婉拒再次旅外的機會。山本坦言，自己這兩三個月「非常不甘心」，也曾掙扎要不要繼續拚一把，但冷靜下來後，還是把家庭與未來人生放在優先順位，決定在此刻為職業生涯畫下句點。

山本接下來將加盟日本社會人球隊「全府中野球倶楽部」，一邊回到本業工作，一邊在業餘舞台持續投球。他表示，雖然離開職棒舞台，對棒球的熱愛並不會改變，希望能在新的環境中，把自己在羅德與養樂多累積的實戰經驗帶給隊友，朝都市對抗等大賽目標前進。

節目播出後，他也在個人IG發文感性道別，感謝曾向他伸出橄欖枝的各球團、教練與隊友，以及一路支持的球迷。山本寫道，8年職棒生活有苦有樂，「但能以職業選手的身分站在那個舞台，本身就是一件很幸福的事」，未來若球迷在社會人比賽場邊再看到他的身影，也希望大家能一如既往，默默給予他支持與鼓勵。

