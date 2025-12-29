放棄兩岸和解 藍批賴政府走絕路

民進黨指控台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，國民黨主席鄭麗文29日批賴清德總統賣「芒果乾」（亡國感），鐵了心要把路走絕。圖為台北市長蔣萬安29日面對媒體詢問中共軍演，僅簡短表示「要對話，不要對峙」。（鄧博仁攝）

大陸將進行環台軍演，國民黨主席鄭麗文29日表示，賴清德總統不斷挑釁、踩紅線邊界，因為兩岸越是對立，對他越有利，讓他好賣「芒果乾」（亡國感），已經鐵了心要把路走絕。國民黨副主席蕭旭岑也說，負責任的台灣政治人物必須嚴肅思考，要讓台灣被捲入不必要的戰火，或循國民黨執政時期的兩岸和解路線，避免衝突升高。

鄭麗文認為，賴清德不斷挑釁、踩紅線邊界，想賣芒果乾，因為賴沒有任何政績或任何人格特質讓大家喜歡，只有加深兩岸恐懼做政治動員，不斷在內部找敵人，顯然這招已經失靈，否則大罷免不會大失敗。

她說，賴清德沒有回頭路，自己把自己路給走絕，「我一直想喚醒他回頭，但他鐵了心要把路給走絕，這是絕路跟死路，看他不斷往絕路鑽，連累2300萬人非常悲哀。」

蕭旭岑分析，中共這次實彈射擊的圍台軍演，對日本首相高市早苗而言就是一場測試：是否已達她口中的「台灣有事」？是否已構成日本所稱的「存立危機事態」？不論是台日軍事合作，甚至外界揣測的台日聯防構想，都在這次軍演中受到直接檢驗，台灣民眾也可據此判斷，高市是否真心支持台灣。

他表示，賴清德政府顯然已放棄兩岸和解路線，轉而走向兩岸衝突，並將主張和解的在野黨全面抹紅為「中共同路人」。但事實證明，不論對美軍購或推動台日軍事合作，都未能為台灣帶來實質安全，反而讓中共軍演強度一次比一次升高。他反問，賴清德的路線真能符合台灣利益，帶來和平與穩定嗎？

國民黨立委陳玉珍也抨擊，此次軍演明顯是針對賴政府，且恰好證明大陸對願意交流的保留和平之窗，民進黨真的在乎國防就應先為軍人加薪，而不是拿錢去買看不見的軍火。