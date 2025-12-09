放棄出租公寓 曼達尼上任後將住瑰西園

候任市長曼達尼宣布，將在明年上任後入住市長官邸瑰西園，搬出現在居住的穩租公寓。他的對手葛謨曾在競選期間抨擊他一邊領著州議員高薪，一邊卻與低收入者爭搶穩租公寓。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)8日在社群平台上宣布，他在明年1月1日上任後，將與妻子遷入紐約市的市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)，放棄已居住多年的一居室租金穩定公寓的租約。

曼達尼現居住地位於皇后區阿斯托里亞(Astoria)的一棟建於戰前的老式公寓樓內，他所居住的單元是一套月租金2300元的一居室租金穩定公寓。他在搬家聲明中表示，做出這一決定的主要原因是安全考慮，同時也為了更加專注於公務。他同時對即將離開的阿斯托里亞社區表達了不捨之情。

「凍結穩租公寓的租金上漲」是曼達尼競選期間最吸引人的政見之一。然而他的競選對手葛謨(Andrew Cuomo)曾批評說，曼達尼當時身為州眾議員，年薪高達14萬2000元，卻占用著一個原本為低收入人群準備的穩租單元，並以此指責曼達尼的虛偽。

但曼達尼的辯護者表示，曼達尼在當選州議員前就住進了這間公寓，當時他正從事工資微薄的倡議團體工作。據報導，曼達尼2018年搬入阿斯托里亞的公寓，當時的月租金是2000元。而根據最新數據，紐約市平均月租金已超過4000元。

紐約市長的年薪為25萬8750元，而入住瑰西園則不需支付房租。

瑰西園位於曼哈頓上東區的東河岸邊，建於1799年的別墅是曼哈頓歷史最悠久的木造建築。該處物業從1942年起成為紐約市的市長官邸，可供市長起居、辦公或舉辦活動。前任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)在任期尾聲時曾搬出瑰西園，並疏於修繕，他的繼任者彭博(Mike Bloomberg)則選擇不入住該官邸，但自掏腰包對建築作了升級改造。此後的兩任市長白思豪(Billk de Blasio)和亞當斯(Eric Adams)均在任內入住了瑰西園。

