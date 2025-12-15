放棄加入北約！ 澤倫斯基「妥協」換西方安全保障

烏俄前線砲火未歇之際，烏克蘭總統澤倫斯基，首度明確表態，願意放棄加入北約，藉此換取美國與歐洲盟友給予的安全保障，作為結束烏俄戰爭的重大妥協。而目前澤倫斯基在德國，持續和美方代表談判，不過烏克蘭民眾對歐美的安全保障，還是普遍抱持懷疑態度。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基首度公開表明願意放棄加入北約，以換取美國與歐洲盟友提供的安全保障，作為結束烏俄戰爭的重大妥協。這項聲明是在烏俄前線砲火仍未停歇的情況下發出，目前澤倫斯基正在德國與美方代表進行談判。然而，烏克蘭民眾對於歐美國家所承諾的安全保障普遍持懷疑態度，許多人質疑這些保證能否真正阻止俄羅斯未來再次發動侵略。

在烏俄前線，危險的情況每天都在發生。最近一次事件中，一輛白色箱型車附近突然爆炸，距離現場的烏克蘭警察和記者僅有幾公尺遠，所有人立即尋找掩護。這起轟炸還引發了火災，雖然沒有造成人員傷亡，但烏克蘭警察表示這是一架俄羅斯無人機所為。這種場景在烏俄前線幾乎每天都在上演。

面對持續的戰火，澤倫斯基在前往德國會談時，明確表示願意放棄烏克蘭加入北約的目標，作為結束戰爭的妥協方案。他強調，烏克蘭與美國之間的雙邊安全保障對烏克蘭而言，類似北約第五條款的美國安全承諾，這是防止俄羅斯再次發動侵略的重要機會。

澤倫斯基已於14日在柏林與美國代表會談約5個小時，15日預計還會繼續討論烏俄和平方案。在德國，他受到德國總理梅爾茨的歡迎接見。然而，基輔居民對這項妥協表示懷疑。一位居民表示，過去曾經有許多安全保證，但結果是烏克蘭人民被殺害，許多年長者淪為境內流離失所者。他認為北約或許會以某種方式幫助烏克蘭，但他對此仍持懷疑態度。烏克蘭民眾普遍對西方的安全保障缺乏信任，但加入北約已經不再是選項。這項妥協能否為停火邁出一步，仍值得進一步觀察。

