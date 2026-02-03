放棄對子女的掌握，才能飛得自在！父親：不管做什麼，回來你媽都會煮一鍋好菜等你





過於掌控下的孩子，會忘記自己有夢想，也忘記思考跟反駁。

過著自己都厭惡的一生，難道就是孝順

有次遠行前有人跟我說:「父母在，不遠遊。」彷彿踏出家門就是不孝,不過怎麼樣才算是孝順？

以前母親很愛嘴上掛一句我不中聽的話:「我花了多少錢養你?」 彷彿養育是天恩，你一輩子都還不起，只有聽話的才是乖孩子，我心想:「連自己都厭惡的一生難道就是孝順?」

十歲的叛逆，我選擇打包遠行，路上也遇見同我遭遇般的旅人，才發現許多亞洲家庭常以「孝順」兩字勒索子女完成長輩的期望，考個好學系、賺大錢、買房子、 結婚生子，甚至需要負擔整個家計。還不能質疑父母、不能頂嘴長輩、不能自作主張，若不按照此價值觀的意見走，就會得到「不孝」的罵名。

各自結束遠行旅程後，有人回去被家人逼著考公務員，有人嫁給親戚介紹的對象， 或是被父母說服買房，而我卻不想這麼過。既然翅膀長硬了，就要學著飛遠一點， 若有人再用「父母在，不遠遊」恐嚇我，我會說:「下一句『遊必有方』有聽過嗎?」 如果我能隻身在外照顧好自己，又何必擔心他人說三道四呢?

父母養育子女是應該，子女孝順父母也是天職嗎?

三十到四十歲這階段，我保持單身、旅行跟自由業，常大半時間都不在國內，偶爾 會到各地演講，遇到台下聽眾會問我:「老師，我也想像你一樣離開家去旅行，但 放不下我的家人，我的家人也放不下我，如今我片刻也不想待在當今的環境，不知 道該怎麼活下去，這樣的日子幾時才能結束?」

我悠悠吐口氣說:「同學，你言重了。你旅行結束會回家，你旅途中透過網路可以隨時跟家人聯繫，倘若中途發生狀況，買張機票就可以飛回來，你不是踏不出去旅行，而是被恐懼掩蓋判斷，同時無法應對家人的情緒勒索。」

我認為孝順是成年前回敬父母的養育，成年後父母也不應該拿著「養育」跟「擔憂」 無止盡對子女情緒勒索，在二十到四十歲左右的這人生精華間，被一味掌控下的孩 子，會忘記自己有夢想、忘記思考與反駁，忘記每個人都是獨立個體，不是某些人的依附。

旅途回來後，我最大的覺醒就是放開父母的手，拿回了薪水自主權，接下來在沒有告知的狀況下，一再的出國旅行，久而久之他們從無奈到無所謂，畢竟倦鳥仍會歸巢，並習慣這樣的我。

不要把家人當成藉口，也不要逼著家人接受

近幾年我獨自旅行至印度、西亞，引來一堆人非議說「你家人不擔心嗎?」我把相同困惑丟給家人問:「爸爸，我一個人去印度，你不擔心嗎?」爸爸說:「我有什 麼好擔心?我是放棄!放棄對你的掌控，才能讓你飛得更自在，不管你在外面做了什麼，反正回來你媽都會煮一鍋好菜等你。」

與其擔憂家人的各種反應，不如放下心中的芥蒂，畢竟父母接受或否定你，都是他們的決定，並不能代表你自己，倘若溝通有用，也不會這麼多孩子選擇離家出走，一味的順從不會換來彼此的尊重。

旅途中我遇見了許多旅人，包括香港的 Kelly，她一樣旅行、環遊世界，同時每個 月都拿錢回家。不能在香港賺錢，就去英國打工度假兩年，兩年的時間她認真賺了旅費跟家用，只為了完成自己心中旅行的夢。

人生最難的選擇是拿「孝順」逼自己不得不，打從心裡就覺得活著委屈，一輩子過 著身不由己的人生，事實上，還有更好的解決方式!做你自己，逐步脫離親情勒索的壓力。

(本文摘自《生活中，選擇留下合適舒服的人》，時報出版，謝雪文（雪兒CHER）著)





