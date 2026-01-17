「放棄政大念南華」遭質疑 周品均回擊：堅持想念的科系沒錯

一手創辦東京著衣的「電商女王」周品均，近日因聲稱23歲發明台灣超商取貨制度，帶起正反面討論，也讓她的學歷、背景成為關注焦點。有網友挖出她過往的言論，質疑「放棄政大去讀南華」不合常理；對此，周品均親上火線解釋。

網友16日截下周品均在YouTube影片中提到「我成績可以上政大」的截圖，發文開酸：「她到底有沒有發明超商取貨我是不確定啦，不過之前看她某部片裡說自己考得上政大，但因為考之前就已經推甄上南華大學，所以就放棄政大去讀南華，信不信我就留給大家自己判讀嘻嘻。」

周品均海巡到這篇後，表示當年世新、銘傳大傳廣電都要採計數學，但她的數學超爛，無法被錄取；然而，政大新聞看重國文和英文的加權，不參考數學成績，而她的國文、英文和社會科幾乎都是滿級分，所以符合政治大學的錄取標準。周品均反問網友：「堅持硬要唸大傳，就是只剩南華啊。堅持自己想念的科系，有錯？」也吐槽網友在糾結她能不能上政大時，她早就創業4次，甚至到政大EMBA當講師，政大企研所也到她的公司參訪兩屆。

周品均回憶，2002年（民國91年）的學測數學被公認為「史上最難」之一，世新、銘傳等設有傳播科系的學校，在首年甄選簡章中，註明「五科皆需達均標」的齊頭式檢定門檻，引起風波。教育部和各大學考量社會輿論壓力，在隔一年修改制度、放寬數學門檻。周品均感慨道：「我這種國英社頂標，數學低標的人，那一年就剛好衰嘛。除了政大新聞不鳥數學，所有廣電大傳都要採數學，我身為考生的扼腕，不會比你不清楚那年的狀況。」她也反擊狀況外就嗆聲的網友：「要記得別被我海巡到，不然臉都會腫腫喔。」

