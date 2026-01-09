放棄矽谷工程師追夢！歌手大胖燒光8百萬存款 宣布：沒遺憾地離台

DJ創作歌手DAPUN大胖出道四年，在去年底發行全新創作專輯《The REAL PUN》，四年前捨棄矽谷工程師高薪工作，來台闖歌壇的他坦言，這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，仍把所剩不多的資金全部投入在這次的專輯。

DJ創作歌手DAPUN大胖出道四年，去年底發行全新創作專輯《The REAL PUN》。（圖／胖曲製作工作室 提供）

大胖新專輯《The REAL PUN》帶有濃濃復古電子曲風並揉合各色流行、舞曲與實驗EDM元素，不僅是他回歸創作初心的重要里程碑，更是他暫別歌手生涯前的最後一張力作。大胖坦言，這幾年為了發片圓夢把存款幾乎都燒光，儘管決定在今年返美國重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開，他不但把先前所剩無幾的百萬發片基金毫無保留地全數投入，更一手包辦音樂製作、企劃、視覺。

不過礙於經費有限，大胖在製作專輯時幾乎把錢燒光，也因此這次在實體專輯包裝設計上，他不找工廠量產，而是請印刷廠將圖案印在厚紙板上，再找來7位朋友到家中「家庭代工」，親手裁紙、摺紙、黏包裝，8個人花了10個小時才完成50份專輯，大胖自嘲說：「做到後來大家臉都超臭，我猜我應該失去了7個朋友了。」

歌手大胖燒光8百萬存款，宣布將離開台灣。（圖／胖曲製作工作室 提供）

新專輯主打歌〈大姨好き〉有著濃濃日系復古電子樂風，大胖特別以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨」，直白幽默的諧音迷因梗，不僅凸顯他幽默個性，更是自身近期感情空窗多年的獨白。

大胖坦言，當初寫這首歌的靈感其實來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」有趣的是，當初在寫這首歌的「靈感繆思」原型人物，正是當今演藝圈「美魔女」代表陳美鳳。

大胖表示，原本與MV導演密謀想找陳美鳳來拍MV，「但後來看看自己的預算，覺得應該付不起她的演出費，就作罷了！」後來在千挑萬選的選角過程後，終於找到一位60幾歲、氣質與美貌與陳美鳳相仿的阿姨模特兒擔任「女主角」。

拍攝過程中阿姨非常主動找大胖牽手跳舞，竟讓大胖緊張害羞到猛流手汗，大胖笑說：「一開始要跟阿姨牽手的時候有點緊張害羞，但阿姨超開朗超可愛的，一直講笑話給我聽讓我放鬆。」被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往？大胖笑說：「年齡真的只是數字，如果50+歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理。」

大胖新歌MV找來一名60幾歲，氣質與美貌與陳美鳳相仿的阿姨模特兒。（圖／胖曲製作工作室 提供）

