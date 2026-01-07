放棄藥物治療！名模大腸癌4期過世享年47歲 生日最後發文曝光惹鼻酸

娛樂中心／綜合報導

日本模特兒古谷惠先前曾罹患大腸癌第四期。（圖／翻攝自IG)

日本模特兒古谷惠先前曾罹患大腸癌第四期，甚至已不再服用抗癌藥物，改為緩和治療，如今模特兒經紀公司「Bon Image」去年12月22日已為古谷惠發布訃聞，悲痛證實古谷惠確實已在去年12月19日過世，享年47歲。

公司悲痛證實古谷惠病逝。（圖／翻攝自IG）

古谷惠生前曾發文跟粉絲分享平日抗癌生活。最後一則文章是去年10月28日在推特上，當天正好是她生日，當時她寫下「大家早安，雖然是跟疼痛共存，但也算是相對和平地度過了兩個禮拜。明天要去看診，又是久違的CT檢查，好討厭啊。一大早先生的臉就很恐怖，因為我小腿不斷抽筋而哀哀叫。生日一早就享用了先生做的酒粕湯，我47歲了喔！」

沒想到現在傳出噩耗，經紀公司透過官網表示古谷惠已在去年12月19日過世，「她從先前開始就全力以赴接受治療，對抗病魔。「與古谷惠共度的時間對我們而言也是無可取代的珍貴回憶，懷抱著深深的感謝，追悼她存在之重。」令人遺憾。

