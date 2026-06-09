「放棄議員連任」下一步？江怡臻曝2備案：希望李四川不嫌棄，也不排除2028選立委
國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9）日宣布放棄參選連任，在地方拋出震撼彈，對此，江怡臻親自在節目《吃飽來打臉》透露她退選的心路歷程，「文章要按發布時手都還在抖」，並指出有考量加入國民黨新北市長候選人李四川的競選團隊，更不排除布局2028立委選舉。
江怡臻是新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員，她表示，這個決定思考了非常久，「其實議員連任對我來說是相對輕鬆的，不參選反而是更艱難的一件事情」，所以是在很多因素考量下，決定今年先不參選。
江怡臻說，其實這篇宣布不連任的文章寫好一陣子了，但真的要按下去發布的時候，手都還在抖，也是有點捨不得。
江怡臻提到，她在國民黨主席鄭麗文訪中舉行「鄭習會」之後，就在掙扎要不要放棄連任，最後真的想很清楚了決定，而她現在議員的職務還剩下最後一個會期，會把議員好好做完，
關於之後是否可能會加入李四川的競選團隊，江怡臻說，要看川伯有沒有願意，如果大家有意願、不嫌棄的話，「也會是考量之一」；而針對再之後的2028新北立委選舉，江怡臻也坦言，「沒有排除布局」。
至於退選原因，是否與第八選區的應選名額減少1席有關，江怡臻表示，這也是考量原因之一，土城、樹林、三峽、鶯歌以往是10席議員，今年縮減為9席，變成她的選區現任議員都要選，加上民眾黨也提名議員候選人吳亞倫，所以在綜合考量之下，覺得可以打得比較保守穩健一點，希望在議員藍白合作上，以最穩健的腳步讓新北市長選舉有更好的成績。
更多風傳媒報導
其他人也在看
江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手
九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
觀察／能否當上首位藍營高雄女市長 柯志恩現在還差這把關鍵之火
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿隨著國民黨的柯志恩在上次落敗後續留地方並捲土重來，民進黨陣營的候選人賴瑞隆政治魅力與風格不夠突出，本屆高雄市長選舉看來...
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人
新北土樹三鶯選區突現變數，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（9日）在臉書宣布，基於生涯規畫，退出議員連任，將不爭取三連霸，並感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前市長也是國民黨前主席朱立倫等三人。
高金素梅遭求刑12年江怡臻：賴清德清算在野黨絕對第一
[Newtalk新聞] 無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費、非法輸入快篩等，台北地檢署昨依貪污等罪起訴高金素梅等24人，對高金素梅求刑12年6月以上徒刑。國民黨發言人江怡臻今（9日）直指，要說總統賴清德執政兩週年做什麼最賣力的話，清算在野黨絕對排得上第一名，今年又是選舉年，原住民的選票在全國都有一定的數量，新北市今年就達到了快要7萬人，就是要製造寒蟬效應。 江怡臻上午接受中廣《千秋萬事》節目局主持人王淺秋專訪時，她指控，高金素梅問政跟服務選民這麼多年、這麼有口碑，大家都質疑賴清德是不是入人於罪？賴清德執政的這兩年來，不只高金素梅，還包含新竹市長高虹安、民進黨立委林岱樺，只要是非我族類，不管是哪個黨，只要是非賴體系或是不聽賴清德話的人，賴就會用司法以及輿論攻勢去追殺。 江怡臻更稱，賴清德擔任台南市長期間，可以做出200多天不進台南市議會這樣的事情，如今把這樣的個性、執政風格帶到總統府，賴清德依靠著分裂民眾得到的選票而選上，執政兩週年這段期間也都是靠著分裂、靠著清算在野黨，自己一意孤行下去。 另就新北市長選戰，最新媒體民調顯示，國民黨新北市長參選人李四川的支持度領先民進黨對手蘇巧慧6.2個百分
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...
邱建富退民進黨選彰化、沈伯洋台北市對決蔣萬安！全台22縣市首長參選名單一次看【不斷更新】
全台22縣市首長，有哪些人確定參選2026九合一，你知道嗎？本屆九合一選舉將於11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局各縣市選舉最佳人選。究竟哪些人決定參選22縣市首長？Yahoo新聞編輯室不斷更新名單，一起往下看吧！
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
民眾黨質疑蘇巧慧妹獲補助未揭露 蘇辦反譏：用功點別再烏龍爆料
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧發言人馬亨亨．夷將今(6/9)表示，國民黨新北市長參選人李四川民眾黨陣營今早的記者會是...
國民黨新竹縣議員、鄉鎮長參選人確定了 竹北市長這天揭曉
中國國民黨新竹縣黨部8日舉行「民國115年5合1選舉提名資格審查委員會第2次會議」，通過年底新竹縣各區議員及鄉鎮長資格審查並提出建議輔選方式，各參選人將依程序提報中央黨部核定；已受全國矚目的竹北市長人選部分，本周將辦理黨內民調內參，15日公布勝出參選人，後續再與台灣民眾黨協調共同推出參選人。
質疑蘇巧慧圖利胞妹獲近6百萬補助 民眾黨要求辭立委、即刻退選
繼先前至監察院告發民進黨新北市長蘇巧慧違反利益迴避後，民眾黨立院黨團總召陳清龍今天（9日）再偕新北市議員參選人林子宇、陳怡君舉行記者會，指控蘇巧慧胞妹蘇巧純接連年獲得經濟部、文化部共近6百萬補助，但都未依法進行身分揭露，讓公帑流入自家人口袋，並要求蘇巧慧立即辭去立委職務並宣布退選，誠實面對人民檢驗。
被酸唸錯「三重」台語 李四川：笑死人！賴清德、蘇貞昌也這樣講
民進黨基隆市議員張之豪質疑，國民黨新北市長參選人李四川連「三重」的台語都講錯，應該是「三重埔（Sann-tîng-poo）」結果李四川唸的是「三重（Sam-tiông）」，好像對新北市不太熟。對此，李四川今（9）日表示，「笑死人」，對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，以及總統賴清德也都講「Sam-tiông」，自己從小台語就這樣，反而國語還講不好都講台灣國語。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
經歷百般波折終於點頭了！ 民進黨今徵召鄭朝方戰新竹縣長
[Newtalk新聞] 年底縣市長選舉，民進黨除金門縣等艱困選區外，大致都底定各縣市長選舉，唯獨新竹縣長人選尚未確定。雖黨中央屬意現任竹北市長鄭朝方出戰竹縣縣長，惟其態度反覆且不確定，讓黨高層有意鎖定他人。不過，經歷百般波折，鄭朝方終於點頭參選。而民進黨今（10）日下午也將召開記者會，正式宣布其參選，同時身兼黨主席的總統賴清德也為親自為他披上授帶。 雖然民進黨中央早屬意鄭朝方代表民進黨出戰新竹縣長，不過鄭朝方遲遲未做出決定，甚至連賴清德出面親勸，也遲遲無法讓鄭朝方點頭參選。使得黨高層曾有意另尋他人或禮讓時代力量主席王婉諭參選新竹縣長。 不過，綜合多家媒體報導，鄭朝方已經點頭同意參選新竹縣長，而民進黨選舉對策委員會將於今日召開會議拍辦定案，並於下午經中央執行委員會通過徵召案，而民進黨也將為鄭朝方舉辦提名記者會，他本人也會親自出席並由賴清德將親自出席並授帶。查看原文更多Newtalk新聞報導李四川民調勝6.2％！他揭蘇巧慧「這致命傷」 猛酸選情「走偏」主帥失格高金素梅遭求刑12年江怡臻：賴清德清算在野黨絕對第一
蔣萬安、沈伯洋台北大縱走交鋒 張景森：空問空打、亂問亂答
台北大縱走成台北市長選戰攻防焦點，行政院前政務委員張景森今（9日）表示，民進黨參選人沈伯洋「有抓到議題，卻沒有抓對問題」，蔣萬安則是「沒有正面回答」，質疑兩人「空問空打」，也可以說是「亂問亂答」，衷心期待這兩位高水準候選人對這個有意義的議題，進行第二回合。
台股炸出違約交割！這「連接器大廠」高達1.49億創今年新高 群聯2284萬元也中鏢、10檔踩雷名單曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股近期上演史詩級震盪行情，大盤短短數個交易日內暴跌又暴漲，劇烈波動不僅讓投資人心臟快受不了，也開始衝擊市場交割秩...
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
2026桃園市長看好誰？超過4.6萬人表態 最新投票曝光
今年11月28日將迎來九合一大選，各縣市布局陸續揭曉。其中桃園市長張善政力拚連任，民進黨則是派出前法務部政務次長黃世杰參戰，選情備受關注。對此，《Yahoo奇摩新聞》近日發起網路投票，詢問網友看好誰當選下屆桃園市長，目前已經吸引超過4.6萬人參與。