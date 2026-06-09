「放棄議員連任」下一步？江怡臻曝2備案：希望李四川不嫌棄，也不排除2028選立委

國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9）日宣布放棄參選連任，在地方拋出震撼彈，對此，江怡臻親自在節目《吃飽來打臉》透露她退選的心路歷程，「文章要按發布時手都還在抖」，並指出有考量加入國民黨新北市長候選人李四川的競選團隊，更不排除布局2028立委選舉。

江怡臻是新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員，她表示，這個決定思考了非常久，「其實議員連任對我來說是相對輕鬆的，不參選反而是更艱難的一件事情」，所以是在很多因素考量下，決定今年先不參選。

廣告 廣告

江怡臻說，其實這篇宣布不連任的文章寫好一陣子了，但真的要按下去發布的時候，手都還在抖，也是有點捨不得。

​​江怡臻提到，她在國民黨主席鄭麗文訪中舉行「鄭習會」之後，就在掙扎要不要放棄連任，最後真的想很清楚了決定，而她現在議員的職務還剩下最後一個會期，會把議員好好做完，

關於之後是否可能會加入李四川的競選團隊，​​江怡臻說，要看川伯有沒有願意，如果大家有意願、不嫌棄的話，「也會是考量之一」；而針對再之後的2028新北立委選舉，江怡臻也坦言，「沒有排除布局」。

至於退選原因，是否與第八選區的應選名額減少1席有關，江怡臻表示，這也是考量原因之一，土城、樹林、三峽、鶯歌以往是10席議員，今年縮減為9席，變成她的選區現任議員都要選，加上民眾黨也提名議員候選人吳亞倫，所以在綜合考量之下，覺得可以打得比較保守穩健一點，希望在議員藍白合作上，以最穩健的腳步讓新北市長選舉有更好的成績。



更多風傳媒報導

