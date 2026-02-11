放棄雪恥！她宣布不選議員 高閔琳：追隨陳其邁「做好做滿」

民進黨六都市議員初選登記昨天截止，前高雄市議員、高雄市觀光局長高閔琳今（11）日公開宣布，將追隨市長陳其邁「做好做滿」，不會參加民進黨高雄市議員初選，也不會脫黨參選。此前地方傳聞她可能回鍋參選議員，但在民進黨高雄市議員初選登記截止時，高閔琳並未前往登記。

高閔琳宣布不會參加民進黨高雄市議員初選。（圖／高閔琳臉書）

高閔琳表示，從去年年初開始，陸續有許多熱情的地方鄉親頻頻表達支持、希望她回到地方服務，也有許多關心她的前輩、好友、媒體記者、不分藍綠政黨的議員老同事與議會員工，都曾關心詢問她是否回鍋參選。她對大家的關心表達感謝，同時感謝陳其邁對她的提攜，她將跟隨陳其邁有始有終、做好做滿。

高閔琳4年前初選意外落敗後，進入市府小內閣擔任觀光局長。（圖／高閔琳臉書）

她提到，4年前她在多次內部民調第一的前提下，因為拉抬照顧新人不慎自己初選意外落馬，讓很多人傷心惋惜，對此她感到非常抱歉。高閔琳也感謝許多地方鄉親市民支持者、政治前輩和網友給予的支持肯定與溫暖鼓勵。她指出，因為有陳其邁3年前的提攜，讓她有機會繼續為民服務，來到高雄市府一展長才。

高閔琳細數觀光局長任內政績，2023年舉辦「高雄蓮潭燈會」；2024年建立高雄活動新品牌「高雄冬日遊樂園」，讓「黃色小鴨」十年後攜伴重返愛河灣；2025年高雄冬日遊樂園IP迎來「吉伊卡哇」；2026年則引入「超人力霸王」超人IP。她表示，自己已為高雄觀光創下多個全國第一，並為高雄寫下許多「高雄首創」的歷史。

高閔琳強調，她的初衷、願景和夢想是讓高雄站穩亞洲、成為世界要角，並讓台灣高雄成為真正的國際大城。她是一個做事有始有終、不喜歡半途而廢的人，會有始有終，跟隨市長做好做滿。

