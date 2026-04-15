媽祖會什麼才藝？曾勇敢退婚？12題測驗揭媽祖傳說
放棄高價市場！特斯拉兩大旗艦退場、換機器人上陣
記者鍾釗榛／台北報導
Tesla正式為旗下旗艦車系Tesla Model S與Tesla Model X劃下句點，推出全球限量350輛的「Signature Series」終極版，象徵一個世代的正式落幕。這批車僅開放給特定車主與早期支持者，帶有濃厚致敬意味，也讓Model S自2012年開創電動車新局的歷史，再添一筆收藏價值。
Signature Series最大亮點之一，就是專屬石榴紅車色，搭配金色「T」字徽章與尾標細節，整體辨識度極高。車門把手採同色設計，讓外觀更為一致，視覺質感明顯升級。這種「只此一批」的配置策略，也讓整體更偏向收藏市場取向，而非單純性能升級。
車內則以純白Alcantara鋪陳，並加入專屬銘牌標示車輛編號，強調每台都是獨一無二。細節部分也不馬虎，包括專屬啟動燈光、車門投影與金色滾邊音響系統，營造出與一般量產車截然不同的儀式感，讓駕駛從上車那刻就能感受到「終章」氛圍。
在價格方面，Signature Series要價約15.9萬美元，主要銷售對象為收到Tesla官方信件邀請的消費者才有資格購買。隨著最終版推出，也意味著Model S與Model X正式退場。未來原本的產線將轉為生產人形機器人，象徵品牌策略全面轉向新世代科技領域，為這段電動車傳奇畫下句點。
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