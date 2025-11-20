放棄200萬黃金生意不賺 良心銀樓老闆遇「黃仁勳送書」投資報警阻詐

記者潘靚緯／台中報導

婦人誤信詐團「黃仁勳送書」的詐騙陷阱，到銀行提領不出200萬，改到銀樓買黃金，老闆察覺有異報警。(圖／翻攝畫面)

台中市一名81歲許姓婦人誤信詐騙集團「黃仁勳送書」的廣告，掉入假冒名人的投資陷阱，她先到銀行提款被阻止後，竟改去銀樓打算花200萬元購買黃金再交給詐團，所幸銀樓老闆機警察覺不對勁，拒絕做「違背良心的生意」，聯手警方苦口婆心勸說，最後讓她打消念頭，成功阻詐，保住婦人多年積蓄。

許姓婦人日前到銀樓表示要買200萬黃金，過程中提到銀行不讓她提款，希望銀樓先行開立購買收據，之後由銀行直接匯款給銀樓再交貨。銀樓老闆一聽直覺不對勁，懷疑是遇到詐騙，研判婦人因無法順利提款，才改採「迂迴」方式購買黃金繞過銀行，這筆違背良心的生意，他不願意賺，當場婉拒賣黃金給婦人，並通知警方到場協助。

經員警與銀樓老闆耐心勸說，許姓婦人才察覺遭到詐騙。(圖／翻攝畫面)

台中市警第三分局立德派出所獲報趕來，許姓婦人的防備心極強，拒絕提供帳戶資料協助查證，不停說著「到此為止」，甚至急著離開現場。經過員警與老闆耐心勸說，一點一點卸下她的防備，許婦這才鬆口透露自己長年旅居海外，近日返台時，在網路上看到「黃仁勳免費送書」的廣告，進而跟對方加LINE成為好友， 隨後透過一位助理推薦，準備購買一支「即將上市的股票」投資，聲稱穩賺不賠。

不料許姓婦人到銀行提款時，行員認為有異，警方到場勸阻，直到銀行關門仍無法成功辦理，讓她感到相當疲憊，認為被銀行刁難，才決定改買黃金。

經過員警與銀樓老闆苦口婆心好言相勸，提醒近來頻傳假冒名人的詐騙案件，並請她思考：「哪個老闆會不賺兩百萬元的大生意？」，這才讓許姓婦人清醒，最終打消購買黃金的念頭，露出笑容對員警和老闆表達感激：「今天真是遇到貴人了！」。

警方提醒，近年「假名人投資詐騙」層出不窮，詐騙集團常盜用名人影像，在社群或影音廣告中營造權威信任感，誘使民眾加入群組，以「高報酬、低風險」為餌，要求匯款購買股票、黃金或虛擬幣等商品，帳面獲益卻無法提領，最終落得血本無歸的慘痛教訓。詐騙集團手法不斷翻新，但萬變不離其宗，「利用信任與恐懼」是共同特徵，呼籲民眾多利用165反詐騙專線或向警方查證，切勿貿然轉帳，多一分懷疑及求證，才能守住辛苦錢。

