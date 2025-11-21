放水勞檢！勞工處正副處長收賄遭判刑 新竹縣府：開考績會檢討行政責任

新竹縣政府勞工處前處長、前副處長涉嫌收賄放水勞檢，遭地院判刑。翻攝新竹縣政府官網



新竹縣政府勞工處前處長劉家滿與前副處長林東山涉嫌收賄，在勞檢裁罰過程放水免罰，新竹地院今（11/21）依貪污治罪條例判劉家滿4年、褫奪公權4年，林東山判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年；縣府指出，將再召開考績委員會，審慎檢討行政責任，已經退休的劉家滿，將等判決確定後依法律規定辦理。

新竹地檢署起訴指出，遠東新世紀公司化學纖維廠新埔廠王姓員工申訴，公司沒給加班費且交接班時數未計入加班費，勞工處承辦人查證後確認違法，原本欲裁罰15萬元，但劉家滿與林東山因收受遠化顧問許柏炤高額遠百禮券，施壓讓遠化免罰，檢方調查後，依貪污治罪條例起訴劉家滿與林東山。

新竹縣政府表示，針對今天劉、林二人一審判決有罪，將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定的違失情節，審慎檢討其行政責任。若確認有重大違失，將依《公務員懲戒法》規定，報請監察院審查。

劉家滿、林東山分別於今年3月6日及今年2月24日經新竹地方法院裁定羈押，依法自羈押日起停職；後經法院於9月10日裁定具保停止羈押，停職原因隨即消滅，2人依《公務人員保障法》申請於9月15日復職，縣府並於9月16日將2人職務調整為簡任秘書。

縣府表示，劉家滿9月22日申請自願退休，因其公務年資達36年，符合退休條件，縣府依法定程序審認其情形不屬於不得受理退休案的範圍，受理其自願退休申請，並經銓敘部審定於11月2日退休生效。

縣府指出，若未來法院判決確定後有喪失或停止領受退休金情形，縣府將依法律規定辦理。

