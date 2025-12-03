放流水標準加嚴 廢水資源化迎接淨零挑戰

〔記者張協昇／南投報導〕環境部去年12月修正放流水標準，氨氮等放流水項目將全面加嚴，南投縣環保局為讓業者了解相關修正法令，並引導朝向廢水資源化、能源化及低碳智慧化發展，近日召集業者舉辦水污染法規暨廢水資源化技術宣導說明會，盼業者能儘速掌握法規、排放管理及永續轉型三大關鍵，迎接淨零挑戰、落實循環永續。

環保局指出，環境部去年12月18日修正放流水標準項目，自2027年起針對氨氮、總磷、銅及自由有效餘氯等放流水項目全面加嚴，同時新增部分行業須申報總氮、總磷等水質項目。

廣告 廣告

此次宣導說明會，宣導重點涵蓋法規解析、定檢申報注意事項、常見缺失及綠色廢水資源化技術，並邀請工業技術研究院黃盟舜博士進行「廢水處理與循環再生利用」專題分享，介紹多項低碳與資源化關鍵技術，包括將磷酸廢液由10%濃縮至60% 並產出高品質回收水的薄膜蒸餾(MD)技術、高COD廢水可產沼氣供能源化利用的UASB、AFB與Anammox厭氧處理系統，以及運用即時監測與感測設備提升處理效率的智能化水務管理平台等。

環保局長李易書表示，事業單位應儘早檢視既有廢水處理設備能力與改善需求，必要時提前與專業技師規劃系統調整或增能工程，並同步留意水污防治許可內容是否需變更，以避免違反相關法規，縣府也將加強輔導列管事業導入智慧監控、綠色技術與資源回收，以實現SDG6淨水與衛生等永續願景。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

