放浪兄弟暌違6年日本蛋巡開跑 AKIRA查AI問：我們是不是很厲害？
日本天團EXILE（放浪兄弟）上週六（15日）正式展開暌違近3年的巨蛋巡演「THE REASON」，首場在福岡PayPay巨蛋登場，吸引約3萬人入場，是他們第8度舉辦巨蛋巡演，也是2022年「POWER OF WISH」以來再次集結完全體陣容，其中歷經病痛療養、今年春天回歸的ATSUSHI，與TAKAHIRO再度以雙主唱之姿現身，讓現場粉絲直呼「終於等到這一天」。
演唱會以〈THE REASON〉揭開序幕，緊接著金曲〈Choo Choo TRAIN〉帶來招牌的「列車舞」，包含ATSUSHI在內的全體成員齊步旋轉，象徵完全體回歸的經典畫面令觀眾歡聲雷動，整場共演出29曲，從〈Rising Sun〉、〈銀河鉄道999〉到9月發行的新作〈Get-go!〉，再到〈Lovers Again〉、〈Ti Amo〉串成抒情組曲，也首度演唱新歌〈Smile〉。時隔約3年重返巨蛋舞台，主唱ATSUSHI感動表示：「比起4月在埼玉的復活祭，衝擊感是3倍，能夠回來真的很特別。」
ATSUSHI提到，有些粉絲可能曾因團體變化而迷惘，但希望今年開始的EXILE能讓大家重新理解現在的樣貌，「明年也會有特別企劃，希望大家能再一次參與。」除了ATSUSHI，3月因跟腱斷裂、經歷8個月療養的TETSUYA也宣布完全復活，他在台上感性表示：「這段時間雖然漫長，但看見這個景色，一切都值得了。」中段演出〈道〉時，雙主唱三度邀請觀眾合唱，3萬人歌聲震撼全場，ATSUSHI更即興改詞唱出「大家的愛停不下來」，畫面令人動容。
而AKIRA則分享與AI的趣事，他向AI詢問目前仍持續在巨蛋舉辦演唱會的歌手有哪些，AI列出了大約10組藝人，當中也包括EXILE的名字。他不甘於此，進一步追問：「EXILE是不是很厲害？」AI也立刻回應「很厲害」，給予肯定。AKIRA表示：「能夠一直站上巨蛋舞台，其實是一件很了不起的事，希望大家多多稱讚我們。」他也坦言能再站上巨蛋舞台「並不是理所當然」，「有過順利，也有停下來的時候，但能再回到這裡，是因為大家都在。」
明年放浪兄弟將迎來出道25週年，又逢LDH六年一度的「PERFECT YEAR」，ATSUSHI也喊話：「是最棒的開始！」本次巨蛋巡演全5場，11月29、30日大阪，12月27、28日在名古屋迎來最終站，而由AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」則將自2026年6月20日起，展開全日本體育館巡迴。
更多中時新聞網報導
黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜
民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤
韋禮安新歌合作艾蜜莉 唱到想跳起來
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場
丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。太報 ・ 14 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼
生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。民視 ・ 3 小時前