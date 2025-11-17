放浪兄弟睽違3年巨蛋巡演開跑 AKIRA追問AI：EXILE厲害嗎？

日本天團「EXILE 放浪兄弟」於11月15日（六）在福岡PayPay巨蛋正式展開睽違近三年的巨蛋巡演《THE REASON》，首場吸引約3萬名粉絲到場。這是他們第八次舉辦巨蛋巡演，也是自2022年《POWER OF WISH》以來首次以完全體陣容回歸，其中主唱ATSUSHI歷經病痛療養於今年春天回歸，與TAKAHIRO再度以雙主唱姿態登場，讓粉絲激動不已。

EXILE放浪兄弟睽違三年舉行日本巨蛋巡演。（圖／LDH 愛夢悅提供）

演唱會以〈THE REASON〉開場，隨後帶來經典金曲〈Choo Choo TRAIN〉，全體成員包括ATSUSHI在內齊跳「列車舞」，經典畫面象徵完全體回歸，現場歡呼聲不斷。演出共包含29首歌曲，從〈Rising Sun〉、〈銀河鉄道999〉到九月發行新曲〈Get-go!〉，以及抒情組曲〈Lovers Again〉與〈Ti Amo〉，並首次演唱新歌〈Smile〉，讓觀眾大飽耳福。

主唱ATSUSHI在舞台上感性表示：「比起四月在埼玉的復活祭，今天的衝擊感是三倍，能夠回到這裡真的很特別。」他提到，有些粉絲可能因團體變化感到迷惘，但希望今年的EXILE能讓大家重新認識現在的樣貌，並透露：「明年會有特別企劃，希望大家能再一次參與。」

這次巡演是主唱ATSUSHI病癒後的首次大型巡演。（圖／LDH 愛夢悅提供）

此外，成員TETSUYA也在今年3月因跟腱斷裂療養8個月後宣布完全復活。他在台上分享：「這段時間雖然漫長，但看見這個景色，一切都值得了。」在演出〈道〉時，雙主唱三度邀請觀眾合唱，3萬人歌聲震撼全場，ATSUSHI更即興改詞唱出「大家的愛停不下來」，場面令人動容。

成員AKIRA則分享了一段與AI的趣事，他曾詢問AI目前仍在巨蛋舉辦演唱會的藝人有哪些，AI列出約10組名字，其中包括EXILE。他進一步追問：「EXILE是不是很厲害？」AI也回應「很厲害」。AKIRA表示：「能一直站上巨蛋舞台其實很了不起，希望大家多多稱讚我們。」他也坦言，能再次站上巨蛋舞台並非理所當然，「有過順利，也有停下來的時候，但能再回到這裡，是因為大家都在」。

明年EXILE 放浪兄弟將迎來出道25週。（圖／LDH 愛夢悅提供）

EXILE 放浪兄弟即將於明年迎來出道25週年，同時也是LDH六年一度的「PERFECT YEAR」。ATSUSHI喊話：「這是最棒的開始！」本次巨蛋巡演共5場，11月29日與30日將在大阪舉行，12月27日與28日則在名古屋迎來最終站。而由AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」也將自2026年6月20日起展開全國體育館巡迴。

