「放浪兄弟」雙主唱合體攻蛋 AKIRA問AI：我們是不是很厲害

「放浪兄弟」日本巨蛋巡迴開跑。LDH 愛夢悅提供



日本天團「放浪兄弟」（EXILE）睽違近3年舉辦「THE REASON」巡演，首場11月14日在福岡PayPay巨蛋登場，這是他們第8度舉辦巨蛋巡演，AKIRA透露問AI目前仍持續在巨蛋開唱的歌手有哪些，還追問AI：「EXILE是不是很厲害？」AI秒回「很厲害」，他表示：「能夠一直站上巨蛋舞台，其實是一件很了不起的事，希望大家多多稱讚我們。」坦言攻蛋「並不是理所當然」，「有過順利，也有停下來的時候，但能再回到這裡，是因為大家都在」。

廣告 廣告

「放浪兄弟」繼2022年「POWER OF WISH」後再度集結完全體陣容，ATSUSHI病癒回歸，與3月跟腱斷裂的TETSUYA再度以雙主唱之姿現身，TETSUYA感性表示：「這段時間雖然漫長，但看見這個景色，一切都值得了。」

演唱會以〈THE REASON〉揭開序幕，接著帶來招牌金曲〈Choo Choo TRAIN〉的「列車舞」，成員們齊步旋轉象徵回歸，從〈Rising Sun〉、〈銀河鉄道999〉、〈Get-go!〉，再到〈Lovers Again〉、〈Ti Amo〉串成抒情組曲，演唱〈道〉時，3萬人合唱震撼全場，ATSUSHI更即興改詞唱出「大家的愛停不下來」，十分感人。

明年「放浪兄弟」將迎來出道25周年，適逢「LDH」6年一度的「PERFECT YEAR」，ATSUSHI也喊話：「是最棒的開始！」而巨蛋巡演11月29、30日移師大阪，12月27、28日在名古屋迎來最終站，AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND放浪二勢力」則自明年6月20日起展開體育館巡迴。

更多太報報導

《歌劇魅影》40周年5度來台 64場巡演破百老匯紀錄

「TWICE」雷射文字秀攻佔高雄7地標 交通號誌、捷運驚喜應援

黃明志捲命案「到明年底工作全砍光」 急求機會：我會炸雞排、裝鐵窗