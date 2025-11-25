放火燒了「石棉瓦」垃圾山？後壁烏樹林火警掀陰謀論 南市府嗆告了
記者林昱孜／台南報導
丹娜絲颱風過後，後壁烏樹林堆放25萬噸廢棄物，21日晚間發生火警，至今現場仍持續悶燒，引發空氣品質問題，胸腔科醫師蘇一峰更發文質疑垃圾火燒山內涵「石棉瓦」，吸入肺中無法分解導致肺癌，後續更爆出「自導自演」陰謀論。對此，台南市政府召開記者會25日召開記者會澄清，嚴正澄清烏樹林暫置場並未堆置任何石綿，呼籲外界不要再轉傳不實內容，環保局也將保留法律追訴權。
蘇一峰發文指出，難怪台灣這麼多人得肺癌，空氣污染成這樣，垃圾山火燒山，石棉瓦隨便丟，「因為處理石棉廢棄物很花錢，最後大火一燒全部燒掉算了」。對此，環保局長許仁澤說明，災後的石綿建材廢棄物，由環保局安排專車自家戶及畜牧場清運，後續交由合法處理業者進行最終處理，從未運至烏樹林暫置區。
環保局進一步說明，丹娜絲颱風重創臺南，各區陸續載運的拆除營建混合物、樹枝及土石磚瓦等災後廢棄物累計近30萬噸，其中營建混合物占約三分之二。烏樹林暫置場的廢棄物主要分為三類：綜合類（含廢家具）、磚瓦與廢樹枝，現場並無任何風災產生的石綿瓦，環保局呼籲外界勿再轉傳不實內容，將保留法律追訴權。
在消防局與環保局通力合作下，烏樹林暫置場火勢已獲控制，燃燒範圍持續縮小。環保局表示，事件發生後已立即全面檢視並強化管理機制，現場採行分區堆置、提升消防預備水量及加強夜間巡查，目標是避免類似情況再度發生，將後續風險降至最低。
高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝表示，大面積燃燒要先處理可燃物，建議開闢防火巷，目前作為是往正確方向。至於是否人為縱火？蘇崇輝表示，需待火調報告確認，目前仍沒有明確結論，不過若要放火燒掉「不划算」，以現階段來看後續處理棘手，可以看出。
