放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火

附近農民、義消也加入滅火。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。

當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中竄出就到田中搗亂，稻田鄰近田埂處常常出現倒伏，泥地坑坑窪窪都是猴群的傑作，自己常以沖天炮驅猴才得以保存種作，想不到這次炮卻射入林中引發大火。

農民不小心引起大火，自己也尷尬，雖想滅火卻也無力，見竹林火勢愈大還持續發出爆裂聲，只好報警滅火，自己也忙前忙後、拉水線。

農民說，要和猴子搶生計，「牠們數量那麼多、我又打不過牠們，除了放炮、保持距離驅散，實在沒其他辦法」。

農民驅猴卻不小心火燒竹林，現場發出連續爆裂聲。(記者劉人瑋攝)

