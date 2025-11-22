放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
〔記者劉人瑋／台東報導〕近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。
當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中竄出就到田中搗亂，稻田鄰近田埂處常常出現倒伏，泥地坑坑窪窪都是猴群的傑作，自己常以沖天炮驅猴才得以保存種作，想不到這次炮卻射入林中引發大火。
農民不小心引起大火，自己也尷尬，雖想滅火卻也無力，見竹林火勢愈大還持續發出爆裂聲，只好報警滅火，自己也忙前忙後、拉水線。
農民說，要和猴子搶生計，「牠們數量那麼多、我又打不過牠們，除了放炮、保持距離驅散，實在沒其他辦法」。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
其他人也在看
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
公視「反正你也不睡覺」吳曉樂陳栢青傑尼深夜伴讀
（中央社記者邱祖胤台北22日電）公視全新讀書節目「反正你也不睡覺」本週正式上線，由作家吳曉樂、陳栢青與網路「哈哈台」主持人傑尼共同主持，在深夜時段陪伴青少年讀書。中央社 ・ 11 小時前
罕見免疫疾病攻擊大腦 美國男子失去50年記憶重學人生
美國加州男子莫里爾（Christy Morrill） 在2020年時開始抱怨記憶變差，看了許多醫生後，才發現自己罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」（autoimmune encephalitis），導致他失去了長達50年的記憶。 這種疾病會讓免疫系統攻擊大腦的部分區域，造成永久性損傷。莫里爾已記不得兒子的婚禮、與妻子的國外旅行，以及曾經在工作上的成就，這讓他一度陷入極大痛苦。 莫里爾表示，他擁有「語義記憶」（Semantic memory），也就是能記得名字、日期、地點與名人等資訊，但自傳式記憶（autobiographical memory）幾乎完全消失。當他看著自己在兒子婚禮的照片時，無法有任何感動，只能理性地說：「我看起來很開心，我想那天我應該真的很開心。」 莫里爾的LGI1型自體免疫性腦炎發作得又急又快。當時他在醫生面前發生癲癇，才促使醫療團隊重新評估病因，最終確認診斷。 由於這種腦炎不可逆，意味著他無法恢復記憶。莫里爾如今專注於創造新的回憶，並積極學習如何繼續生活。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 7 小時前
創泓科技 攻無人機反制新藍海
創泓科技（7714）21日召開法說會，看好未來無人機反制需求大增，已代理以色列Sentrycs的無人機反制系統。董事長黃健寧表示，未來將參與相關的專案和標案，並看好關鍵基礎設施及重要科技大廠，以及大樓管理等對無人機反制系統需求的商機。工商時報 ・ 18 小時前
獨家／台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
獨家／台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警EBC東森新聞 ・ 8 小時前
2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 (圖)
「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」22日登場，活動主題為「時間的芳味」，美濃農會邀請民眾一同透過五感體驗。中央社 ・ 8 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 8 小時前
足球運彩分析》11/22 美因茨戰力不佳 霍芬海姆客場力拚搶分穩排名
美因茨將在主場面對來訪的霍芬海姆，本輪比賽對兩隊意義重大：美因茨目前的戰績相當糟糕，急需主場優勢來化解降級壓力；而霍芬海姆客戰經驗豐富，近期表現優異，此役若能把握機會，將能夠讓自己離站穩歐戰區更進一步。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰力。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
政治中心／綜合報導福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，藍營痛批罔顧民眾食安，綠營強調一切按科學根據來，切勿政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。民視 ・ 9 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 8 小時前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 8 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 10 小時前
女嬰趴睡窒息！竹市托嬰中心疑改名重起爐灶 議員楊玲宜批市府未詳查
新竹市東區一間5星級托嬰中心，今年3月發生1名4個月大的女嬰在無人發現下，趴地墊40分鐘導致窒息，經送醫搶救13天離世。市議員楊玲宜日前議會總質詢指出，市府從一開始僅罰款，到最後承受不住輿論壓力，改為公布負責人姓名、要求停業。但業者在被公告後僅「隔一天」就申請負責人變更手續，質疑時間點太過於巧合，更自由時報 ・ 9 小時前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 8 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 8 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 8 小時前
宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島自由時報 ・ 9 小時前
台鐵車長廣播禁菸「請當人不要當畜牲」 旅客讚：第一次聽到這麼猛的
大眾運輸全面禁菸，一名網友昨晚搭乘台鐵列車，疑似有其他旅客在車廂抽菸，聽到列車廣播：「請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人...聯合新聞網 ・ 9 小時前