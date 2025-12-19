放煙霧彈恐攻害2死7傷 犯嫌租屋處「發現大量爆裂物」如小型兵工廠

張文19日下午到台北車站和中山區，施放疑似自製爆裂物並砍人，釀成2死7傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文先是到台北車上丟擲煙霧到並砍傷57歲俞姓男子，又到中山站丟擲煙霧彈砍7人，他則在警方圍捕中墜樓身亡，造成2死7傷悲劇，而警方現已掌握犯嫌租屋處，並在其房內發現大量爆裂物，儼如小型兵工廠，確切案情則仍須釐清。

據了解，張文因妨害兵役而於7月遭通緝，他是桃園人，平時在台北車站附近租屋，警方在其租屋處內發現大量爆裂物，疑似在房內製造土炸彈，規模有如小型兵工廠。

而張文19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈並先後砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，確切案情仍須釐清。

