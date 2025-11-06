放生酸民、擁抱粉絲？Ubisoft分享《刺客教條：暗影者》從炎上到逆轉的關鍵策略
Ubisoft 新年 3 月推出的《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows），由於遊戲選擇了黑人武士「禰助」作為雙主角之一，加上日本文化的各種描述錯誤、不尊重等問題，引發了許多爭議。而在近日的巴黎 Paris Games Week 2025 活動上，Ubisoft 在一場演講中坦承，當時的輿論風向從對遊戲內容的期待，轉變為激烈的意識形態爭論，成為一場突如其來的「文化戰爭」，讓 Ubisoft 必須重新思考如何和玩家社群溝通。
根據外媒 GamesRadar+ 報導，Ubisoft 在演講的簡報提到，當他們排山倒海而來的負面聲浪，在 2024 年 9 月（遊戲宣布延期的時間點）選擇了放棄直接和反對者進行無謂的爭辯。因為他們發現，與其浪費精力去說服那些「為反對而反對」的人，還不如把資源集中在長久以來支持《刺客教條》系列的核心粉絲身上。
Ubisoft 執行長 Yves Guillemot 形容這就是一場「戰爭」，目標是向粉絲證明，這款遊戲的本質依然是「一款電子遊戲，而非政治宣傳」。所以，Ubisoft 決定不再去想辦法贏下每一場口水戰，而是回歸品牌初衷，喚醒那些忠實玩家對《刺客教條》系列長達 18 年的熱情與支持。最後簡報中提到，做出這決定後，《刺客教條：暗影者》也真的讓粉絲們回歸了，大家討論的內j/6開始轉變，在大家的支持下，開發團隊也重獲信心，即便面對那些批評者也能抬頭挺胸、勇於冒險和發聲。
Guillemot 認為，許多爭議最終被證明是「假的戰爭」，Ubisoft 的最終目標是確保粉絲能夠在遊戲中發掘並捍衛他們真正期待的內容，把焦點重新放回遊戲玩法與品牌精神，也因為如此，Ubisoft 成功號召了核心粉絲，讓他們成為捍衛遊戲的最佳盟友，最終化解了這場因為意識形態而起的無謂紛爭。
