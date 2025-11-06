放生高雄選戰牽制陳其邁？郭正亮曝賴清德「拚連任考量」 斷言1情況最傷

藍綠白積極備戰2026大選，被民進黨視為主要戰區的高雄、台南，將透過黨內初選提名機制決定最終人選，其中高雄市將由民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑進行4強對決，前立委郭正亮分析，國民黨立委柯志恩勝選機率高，屆時總統賴清德雖然可以將責任推給陳其邁，但仍會衝擊到他（賴清德）2028年尋求連任的選情。

郭正亮在《綠也掀桌》節目中分析，在距離選舉只剩一年的情況下，柯志恩民調只落後不到10%，代表「民進黨人選真的不夠強」，尤其是聲量較高的林岱樺官司纏身、邱議瑩也深陷大峽谷爭議。

談到民進黨的高雄4大人選，郭正亮表示，年近60歲的許智傑「非選不可」，不然以後就沒有機會了，畢竟許智傑非新潮流體系出身，不像賴瑞隆還可以得到陳菊團隊的幫忙。

而網友也好奇，作為黨主席的賴清德，是否會故意輸掉高雄，將責任甩給陳其邁，讓後者在2028大選無法參選總統，謀求自己的連任之路？郭正亮指出，如果高雄選輸，雖然可以將責任推給陳其邁，但連動到2028大選仍會衝擊到賴清德的選情。郭正亮也補充，跟高雄比起來，若台南失守將對賴清德造成更大的傷害。

