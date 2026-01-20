「放生」兄弟李孝亮「各自努力」？ 賴苡任今陪郭音蘭掃水源市場拜票

表態爭取國民黨提名選中正萬華區市議員的北市府前副發言人郭音蘭今也宣布，明（21日）將由擬選士北區市議員的黨前副發言人賴苡任陪掃水源市場拜票。截自郭音蘭臉書



記者周志豪／台北報導

迎戰年底台北市議員選舉，有意參選新人不乏跨選區連線互抬聲勢。表態爭取國民黨提名選中正萬華區市議員的北市府前副發言人郭音蘭今也宣布，明（21日）將由擬選士北區市議員的黨前副發言人賴苡任陪掃水源市場拜票。

表態爭取國民黨提名選中正萬華區市議員的北市府前副發言人郭音蘭今也宣布，明（21日）將由擬選士北區市議員的黨前副發言人賴苡任陪掃水源市場拜票。截自郭音蘭臉書

特別的是，郭音蘭所屬選區，另有曾發動罷免綠委吳沛憶的「憶事吳成」領銜人李孝亮參選，而李在大罷免期間，與罷免綠委吳思瑤的「地動刪瑤」召集人賴苡任同屬「罷吳4騎士」成員，如今賴郭合體，李恐被放生？

賴苡任解釋，之所以與郭音蘭合體掃街，是因之前陪擬參選松山信義區市議員的國民黨北市青工前總會長滿志剛掃街，郭看到後也提出邀約，想說新人之間互相幫忙很好，這樣也比較熱鬧，所以就同意，有跟李孝亮先說明。

但賴苡任透露，2月23日起，還會與郭音蘭開一個新的網路節目，盼「副副德政」（因兩人都是副發言人出身），但具體節目名稱與具體內容未定。

賴苡任表示，會決定跨選區幫同黨新人站台，主要是因為之前看到參選松山信義市議員的黨前發言人李明璇去幫參選內湖南港區市議員的黨情年不前主任陳冠安掃街，覺得這種形式還不錯。

賴苡任細數，年底北市議員選舉，國民黨目前有黨前發言人楊智伃（松山信義）與鄧凱勛（內湖南港）、李明璇與陳冠安等兩組男女跨區連線搭配競選，這樣自己與郭音蘭也可男女搭檔，成第3組男女搭檔北市議員參選組合。

此外，賴苡任說，目前楊智伃與鄧凱勛已經有一個「風向123事」網路節目，李明璇與陳冠安也有吃播秀，之後自己與郭音蘭也會有共同主持的網路節目上檔，不讓另兩組搭檔專美於前。

